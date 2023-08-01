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Вимагав «відкати» за ремонт казарм для мобілізованих до ЗСУ: в Одесі викрили військового чиновника

18:31, 1 серпня 2023
За даними слідства, розмір хабаря становив 20% від загальної суми договору, згідно з яким підрядники мали провести освітлення до будівель військового містечка для українських захисників.
Вимагав «відкати» за ремонт казарм для мобілізованих до ЗСУ: в Одесі викрили військового чиновника
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Служба безпеки України ліквідувала корупційну схему в одеському військовому квартирно-експлуатаційному управлінні. Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що посадовці регулярно вимагали «відкати» від підрядників, які виконували держзамовлення щодо ремонтних робіт на об’єктах ЗСУ в Одеській області.

Задокументовано факт вимагання очільником оборонного квартирно-експлуатаційного управління на більше ніж 400 тис. грн від представників місцевої ремонтно-будівельної компанії.

«За даними слідства, розмір хабаря становив 20% від загальної суми договору, згідно з яким підрядники мали провести освітлення до будівель військового містечка для українських захисників.

Для ведення «переговорів» з підприємцями і передачі грошей посадовець залучив свого підлеглого – керівника району електричних мереж в обласному центрі», — йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ затримали посередника «на гарячому» під час отримання ним всієї суми неправомірної вигоди від підрядників.

Крім того, задокументовано злочинну діяльність ще одного учасника оборудки – керівника афілійованої комерційної структури.

Через підконтрольні фірми комерсант виводив у тінь і в подальшому «конвертував» у готівку гроші, які отримував нібито за виконання ремонтних робіт на військових об’єктах.

Під час обшуків на робочих місцях учасників «схеми» виявлено речові докази злочину, у тому числі документи і печатки фіктивних підприємств.

Наразі затриманому «посереднику» повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Вирішується питання щодо обрання для нього запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності очільника військового квартирно-експлуатаційного управління та залученого ним до оборудки керівника комерційної структури.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

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