Нарубали на понад 2 млн грн: на Буковині викрито злочинну групу лісників

П’ятьом учасникам злочинної групи із Буковині повідомлено про підозру у незаконній вирубці дерев, перевищенні службових повноважень, службовому підробленні та розтраті майна підприємства, – повідомляє Офіс Генерального прокурора.
За даними слідства, лісничий та четверо майстрів лісу одного із лісництв ДП «Берегометське ЛМГ» організували проведення незаконних рубок на ввірених їм територіях лісництва.
Працівники лісоохорони занижували в офіційних документах наявний об’єм деревини на лісосіках та кількість дерев призначених для рубки. Таким чином, дерев рубали більше, а незаконно зрубаний не облікований залишок використовували на власний розсуд.
За такою схемою було незаконно розтрачено деревини на майже понад 2 млн грн.
Встановлюються інші причетні до злочину особи.
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