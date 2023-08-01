Нарубали на понад 2 млн грн: на Буковині викрито злочинну групу лісників

У незаконній рубці лісу зі збитками у понад 2 млн грн підозрюють злочинну групу лісників з Буковини.

Джерело фото: Офіс Генерального прокурора

П’ятьом учасникам злочинної групи із Буковині повідомлено про підозру у незаконній вирубці дерев, перевищенні службових повноважень, службовому підробленні та розтраті майна підприємства, – повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, лісничий та четверо майстрів лісу одного із лісництв ДП «Берегометське ЛМГ» організували проведення незаконних рубок на ввірених їм територіях лісництва.

Працівники лісоохорони занижували в офіційних документах наявний об’єм деревини на лісосіках та кількість дерев призначених для рубки. Таким чином, дерев рубали більше, а незаконно зрубаний не облікований залишок використовували на власний розсуд.

За такою схемою було незаконно розтрачено деревини на майже понад 2 млн грн.

Встановлюються інші причетні до злочину особи.

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