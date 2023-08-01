Нарубили более чем на 2 млн грн: на Буковине разоблачена преступная группа лесников

В незаконной рубке леса с убытками в более 2 млн грн подозревают преступную группу лесников из Буковины.

Источник фото: Офис Генерального прокурора

Пятерым участникам преступной группы с Буковины сообщено о подозрении в незаконной вырубке деревьев, превышении служебных полномочий, служебном подлоге и растрате имущества предприятия, - сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, лесничий и четверо мастеров леса одного из лесничеств ГП «Берегометское ЛМГ» организовали проведение незаконных рубок на вверенных им территориях лесничества.

Работники лесоохраны занижали в официальных документах имеющийся объем древесины на лесосеках и количество деревьев предназначенных для рубки. Таким образом, деревьев рубили больше, а незаконно срубленный неучтенный остаток использовали по своему усмотрению.

По такой схеме было незаконно растрачено древесины на почти более 2 млн грн.

Устанавливаются другие причастные к преступлению лица.

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