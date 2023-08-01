Кабмин провел заседание – какие решения приняли 1 августа

Одобрена Стратегия возвращения активов на 2023-2025 годы и операционный план мероприятий по реализации Стратегии.

Во вторник, 1 августа Кабинет Министров Украины провел заседание.

Какие решения приняли, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Внесено зміни до постанов КМУ від 29.07.2022 N 854 «Про утворення Координаційного штабу з питань проведення обовʼязкової евакуації населення в умовах воєнного стану» і від 10.09.2022 N 1021 «Про утворення Координаційного штабу з питань деокупованих територій», якими актуалізовано склад Координаційного штабу з питань проведення обовʼязкової евакуації населення в умовах воєнного стану та склад Координаційного штабу з питань деокупованих територій.

Приведено у відповідність до вимог ЗУ від 20.09.2022 N 2601-IX «Про внесення змін до Закону України «Про географічні назви» щодо удосконалення діяльності, повʼязаної із встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженням географічних назв» Положення про Державний реєстр географічних назв, Порядок проведення експертизи пропозицій та рішень органів державної влади щодо найменування або перейменування географічних обʼєктів та Перелік адміністративних послуг, що надаються Держгеокадастром та його територіальними органами на безоплатній основі, затвердженого постановою КМУ від 01.08.2011 N 835.

Внесено зміни до Порядку здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення вимогам, визначеним статтею 130 Земельного кодексу України. Передбачено, що у разі, коли земельна ділянка сільськогосподарського призначення перебуває у спільній сумісній власності подружжя, площа земельної ділянки с/г призначення враховується у загальній площі земельних ділянок лише того з подружжя (колишнього подружжя), за яким зареєстровано право власності.

Затверджено Порядок подання заяви субʼєктами мікропідприємництва в електронній формі для отримання допомоги в рамках програми міжнародної технічної допомоги «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП»; Порядок подання заяви субʼєктами малого підприємництва в електронній формі для отримання допомоги в рамках програми міжнародної технічної допомоги «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП»; перелік основних видів економічної діяльності субʼєктів мікропідприємництва, які дають право на отримання допомоги за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги в рамках програми міжнародної технічної допомоги «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП», та

перелік основних видів економічної діяльності субʼєктів малого підприємництва, які дають право на отримання допомоги за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги в рамках програми міжнародної технічної допомоги «EU4Business:

конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП». Доручено Міністерству цифрової трансформації забезпечити реалізацію технічної можливості щодо формування та подання заяв засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

Внесено зміни до Порядку проведення процедури оцінки відповідності у сфері електронних довірчих послуг з метою гармонізації національних стандартів у сфері оцінки відповідності з європейськими та міжнародними стандартами, а також уточнення правил проведення процедури оцінки відповідності вимогам до кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг та послуг, що ними надаються. Забезпечено можливість проходження процедури оцінки відповідності вимогам до кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг та послуг, що ними надаються, в іноземному органі з оцінки відповідності.

Внесено зміни до Порядку та умов надання у 2023 році додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації. Встановлено, що додаткова дотація першочергово спрямовується на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетних установ та недопущення прострочення кредиторської заборгованості із зазначених виплат та перерахування реверсної дотації до державного бюджету. Передбачено, що розподіл обсягу додаткової дотації бюджетам територіальних громад, що розташовані на тимчасово окупованих РФ територіях України, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ, затвердженого Мінреінтеграції, здійснюється після визначення дати завершення тимчасової окупації. Вдосконалено формулу розрахунку обсягу додаткової дотації на другому етапі.

Внесено зміни до Порядку та умов надання у 2023 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Замінено у Порядку та умовах слова «воєнні дії»словами «бойові дії» згідно з термінологією наказу Мінреінтеграції від 22.12.2022 N 309 «Про затвердження переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією». Передбачено серед умов надання субвенції неналежність адміністративно-територіальної одиниці / територіальної громади до територій активних бойових дій, територій активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, та / або тимчасово окупованих РФ територій, включених до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого наказом Мінреінтеграції від 22.12.2022 N 309, для яких не визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації.

Затверджено, на виконання положень ЗУ від 01.12.2022 N 2801-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення укладення угоди між Україною та Європейським Союзом про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері електронної ідентифікації», Порядок використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності. Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 19.09.2018 N 749 «Про затвердження Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності».

Внесено зміни до Критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, затверджених постановою КМУ від 13.12.2017 N 1010 «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та обʼєктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля». Уточнено, що оцінці впливу на довкілля не підлягає діяльність з будівництва повітряних ліній електропередачі напругою 220 кВ і більше та підстанцій напругою 330 кВ і більше у період воєнного стану, а також розміщення у період воєнного стану мобільних генеруючих/газотурбінних установок та повʼязаних з ними газових та електричних мереж, вузлів обліку, іншого повʼязаного обладнання в межах земельних ділянок, на яких розташовані обʼєкти газотранспортної системи, на підставі технічних умов приєднання до газотранспортної системи в порядку, встановленому Кодексом газотранспортної системи.

Схвалено Стратегію повернення активів на 2023-2025 роки та операційний план заходів з реалізації Стратегії. Стратегія містить основні принципи, на яких повинна базуватися державна політика щодо повернення активів, одержаних злочинним шляхом. Стратегія включає такі стратегічні напрями, як удосконалення законодавства у сфері повернення активів, одержаних злочинним шляхом; посилення інституційних спроможностей правоохоронних органів та органів державної влади, діяльність яких спрямована на реалізацію заходів з повернення активів; посилення міжвідомчого та міжнародного співробітництва; удосконалення діяльності з представництва і захисту прав та інтересів України у національних судах та у закордонних юрисдикційних органах.

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