Кабмин провел кадровые изменения: назначен заместитель Министра экономики

Кабинет Министров Украины провел 1 августа заседание, на котором принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Назначен:
- Кузьо Владимир Викторович заместителем Министра экономики Украины.
Уволены:
- Подкоморная Юлия Анатольевна с должности заместителя Министра энергетики Украины;
- Баранцова Татьяна Викторовна с должности Правительственного уполномоченного по правам лиц с инвалидностью.
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