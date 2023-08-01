Кабмин провел кадровые изменения: назначен заместитель Министра экономики

Правительство назначило нового заместителя Министра экономики Украины и уволило Правительственного уполномоченного по правам лиц с инвалидностью.

Кабинет Министров Украины провел 1 августа заседание, на котором принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Назначен:

Кузьо Владимир Викторович заместителем Министра экономики Украины.

Уволены:

Подкоморная Юлия Анатольевна с должности заместителя Министра энергетики Украины;

с должности заместителя Министра энергетики Украины; Баранцова Татьяна Викторовна с должности Правительственного уполномоченного по правам лиц с инвалидностью.

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