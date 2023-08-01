Кабмін провів кадрові зміни: призначено заступника Міністра економіки

Уряд призначив нового заступника Міністра економіки України та звільнив Урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю.

Кабінет Міністрів України провів 1 серпня засідання, на якому ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомив представник КМУ у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Призначено:

Кузьо Володимира Вікторовича заступником Міністра економіки України.

Звільнено :

Підкоморну Юлію Анатоліївну з посади заступника Міністра енергетики України;

Баранцову Тетяну Вікторівну з посади Урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.