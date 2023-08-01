Кабмін провів кадрові зміни: призначено заступника Міністра економіки

Кабінет Міністрів України провів 1 серпня засідання, на якому ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомив представник КМУ у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Призначено:
- Кузьо Володимира Вікторовича заступником Міністра економіки України.
Звільнено :
- Підкоморну Юлію Анатоліївну з посади заступника Міністра енергетики України;
- Баранцову Тетяну Вікторівну з посади Урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю.
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