Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
ВККС утвердила рейтинг кандидатов на должности судей местных судов и сформировала резерв на вакантные должности судей

В резерве на замещение должностей судей местных общих судов – 523 кандидата, на замещение должностей судей административных судов – 434 кандидата, на замещение должностей судов хозяйственных судов – 380 кандидатов.

Судьям не стоит блокировать процедуру избрания председателей судов, лучше от этого не будет – ССУ

В Совете судей призвали судейские коллективы к взаимопониманию и напомнили, что избрание председателей судов – это почетная обязанность каждого судьи.

У руководства Службы судебной охраны решили выяснить, какие выводы сделала ССО из событий в Шевченковском райсуде

Также у руководства Службы судебной охраны поинтересовались деталями уголовного производства по факту причастности должностных лиц Службы к нехватке боеприпасов, и необходимостью внедрения сотрудников для массажа.

Прогресс во внесении электронных деклараций за 2021 и 2022 годы пока почти отсутствует

Принятие в первом чтении закона о восстановлении е-декларирования, пока не способствовало активизации процесса подачи деклараций топ-чиновниками.

Вступили в силу изменения в бронировании залов судебных заседаний других судов в подсистеме видеоконференцсвязи

Приказом ГСА Инструкция дополнена новым разделом о бронировании залов судебных заседаний других судов для проведения видеоконференций.

  1. В Украине

Требовал «отката» за ремонт казарм для мобилизованных в ВСУ: в Одессе разоблачили военного чиновника

18:31, 1 августа 2023
По данным следствия, размер взятки составлял 20% от общей суммы договора, согласно которому подрядчики должны были провести освещение в здания военного городка для украинских защитников.
Требовал «отката» за ремонт казарм для мобилизованных в ВСУ: в Одессе разоблачили военного чиновника
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Служба безопасности Украины ликвидировала коррупционную схему в одесском военном квартирно-эксплуатационном управлении. Об этом сообщает СБУ.

Отмечается, что должностные лица регулярно требовали «отката» от подрядчиков, выполнявших госзаказ по ремонтным работам на объектах ВСУ в Одесской области.

Задокументирован факт вымогательства главой оборонного квартирно-эксплуатационного управления на более чем 400 тыс. грн от представителей местной ремонтно-строительной компании.

«По данным следствия, размер взятки составлял 20% от общей суммы договора, согласно которому подрядчики должны были провести освещение в здания военного городка для украинских защитников.

Для ведения «переговоров» с предпринимателями и передачи денег чиновник привлек своего подчиненного – руководителя района электрических сетей в областном центре», — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали посредника «с поличным» при получении им всей суммы неправомерной выгоды от подрядчиков.

Кроме того, задокументирована преступная деятельность еще одного участника сделки – руководителя аффилированной коммерческой структуры.

Через подконтрольные фирмы коммерсант уводил в тень и в дальнейшем «конвертировал» в наличные деньги, якобы получаемые якобы за выполнение ремонтных работ на военных объектах.

В ходе обысков на рабочих местах участников «схемы» обнаружены вещественные доказательства преступления, в том числе документы и печати фиктивных предприятий.

Задержанному «посреднику» сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Решается вопрос об избрании для него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование для привлечения к ответственности руководителя военного квартирно-эксплуатационного управления и привлеченного им к сделке руководителя коммерческой структуры.

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Алла Ярош
    Алла Ярош
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Ірина Колеснікова
    Ірина Колеснікова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Наталія Височанська
    Наталія Височанська
    суддя Чернівецького апеляційного суду