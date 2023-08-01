Требовал «отката» за ремонт казарм для мобилизованных в ВСУ: в Одессе разоблачили военного чиновника

По данным следствия, размер взятки составлял 20% от общей суммы договора, согласно которому подрядчики должны были провести освещение в здания военного городка для украинских защитников.

Служба безопасности Украины ликвидировала коррупционную схему в одесском военном квартирно-эксплуатационном управлении. Об этом сообщает СБУ.

Отмечается, что должностные лица регулярно требовали «отката» от подрядчиков, выполнявших госзаказ по ремонтным работам на объектах ВСУ в Одесской области.

Задокументирован факт вымогательства главой оборонного квартирно-эксплуатационного управления на более чем 400 тыс. грн от представителей местной ремонтно-строительной компании.

«По данным следствия, размер взятки составлял 20% от общей суммы договора, согласно которому подрядчики должны были провести освещение в здания военного городка для украинских защитников.

Для ведения «переговоров» с предпринимателями и передачи денег чиновник привлек своего подчиненного – руководителя района электрических сетей в областном центре», — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали посредника «с поличным» при получении им всей суммы неправомерной выгоды от подрядчиков.

Кроме того, задокументирована преступная деятельность еще одного участника сделки – руководителя аффилированной коммерческой структуры.

Через подконтрольные фирмы коммерсант уводил в тень и в дальнейшем «конвертировал» в наличные деньги, якобы получаемые якобы за выполнение ремонтных работ на военных объектах.

В ходе обысков на рабочих местах участников «схемы» обнаружены вещественные доказательства преступления, в том числе документы и печати фиктивных предприятий.

Задержанному «посреднику» сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Решается вопрос об избрании для него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование для привлечения к ответственности руководителя военного квартирно-эксплуатационного управления и привлеченного им к сделке руководителя коммерческой структуры.

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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