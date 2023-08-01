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  1. В Украине

Правительство передало Винницкий авиазавод в управление «Мотор-Сичи»

17:43, 1 августа 2023
Акции Винницкого авиационного завода по решению суда находятся в управлении АРМА.
Правительство передало Винницкий авиазавод в управление «Мотор-Сичи»
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Кабинет Министров передал акции «Винницкого авиационного завода» в управление ПАО «Мотор Сич». Соответствующее решение было принято Правительством на заседании 1 августа.

Акции Винницкого авиационного завода по решению суда находятся в управлении АРМА. В свою очередь ПАО «Мотор Сич» по решению военных органов было отчуждено в пользу государства в ноябре 2022 года. В настоящее время «Мотор Сич» управляется Министерством обороны Украины.

Как пояснил заместитель министра экономики Алексей Соболев, «Винницкий авиазавод» исторически тесно сотрудничает с «Мотор-Сичью», выполняя капитальные ремонты и модернизацию вертолетов. В свою очередь отчужденное государством ПАО «Мотор Сич» выполняет важные задачи по усилению обороноспособности страны.

«Признано целесообразным передать управление Винницким авиазаводом от АРМА в ПАО «Мотор-Сич». Это обеспечит бесперебойную работу завода, улучшит управление и позволит обоим предприятиям эффективно работать на оборону Украины», – отметил Алексей Соболев.

Закон О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, предусматривает, что в исключительных случаях, активы, на которые наложен арест, могут быть переданы в управление предприятий отрасли, принадлежащих государству. К примеру, такое исключение может применяться, если существует риск прерывания работы предприятия ОПК или авиастроительной отрасли.

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