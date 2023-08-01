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Уряд погодив створення нового індустріального парку на Закарпатті, який забезпечить 745 робочих місць

18:13, 1 серпня 2023
Новий індустріальний парк площею 16,5 га знаходиться на території м. Перечин Ужгородського району Закарпатської області.
Уряд погодив створення нового індустріального парку на Закарпатті, який забезпечить 745 робочих місць
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На засіданні Уряду 1 серпня було прийнято рішення про включення ще одного індустріального парку – «ФРЕНДЛІ ВІНДТЕХНОЛОДЖІ» до Реєстру індустріальних (промислових) парків. Про це повідомляє КМУ.

Новий індустріальний парк площею 16,5 га знаходиться на території м. Перечин Ужгородського району Закарпатської області.

«Створення нових індустріальних парків спрямовано на розвиток переробної промисловості, підтримку українського експорту, створення нових робочих місць та наповнення місцевих бюджетів. Таким чином Уряд стимулює відкриття нових підприємств, які будуть виробляти продукцію з високою доданою вартістю, що, в свою чергу, буде сприяти росту економіки та експортного потенціалу України», - пояснила перший віце-прем’єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко.

Згідно з концепцією нового індустріального парку має бути створено 745 нових робочих місць у переробній промисловості, професійно-науковій та технічній діяльності. Здебільшого місцеві підприємства будуть займатись машинобудуванням та металообробкою.

Відтепер у Реєстрі налічується 65 таких промислових майданчиків.

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