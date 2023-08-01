У центрі Парижа посеред дня пограбували ювелірну крамницю на близько 15 млн євро

Троє невідомих з пістолетом викрали з паризького ювелірного магазину коштовності на близько 15 млн євро.

Джерело фото: ukrinform

Французька поліція розшукує двох чоловіків і жінку, які посеред дня пограбували ювелірну крамницю Piaget у центрі Парижа, – повідомляє Le Figaro.

двоє чоловіків і жінка, ймовірно південноамериканського походження, увірвалися в магазин з пістолетом. Відкрили декілька вікон та викрали коштовності. Пограбування сталося близько опівдня в крамниці на Рю-де-ла-Пе, що в другому окрузі столиці Франції.

У результаті пограбування ніхто не постраждав.

За даними прокуратури, сума збитків становить від 10 до 15 мільйонів євро.

Правоохоронці повідомили, що розпочали розслідування за фактом «збройного пограбування організованою злочинною групою та викрадення».

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