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Помощникам судей и инспекторам ВСП и ВККС предлагают предоставить специальную квоту для занятия должностей судей

Кандидатов на должности судей, имеющих опыт работы помощниками судей и инспекторами ВСП и ВККС, считают профессионально подготовленными.

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Помощникам судей и инспекторам ВСП и ВККС предлагают предоставить специальную квоту для занятия должностей судей

17:36, 14 августа 2023
Кандидатов на должности судей, имеющих опыт работы помощниками судей и инспекторами ВСП и ВККС, считают профессионально подготовленными.
Помощникам судей и инспекторам ВСП и ВККС предлагают предоставить специальную квоту для занятия должностей судей

В Высшем совете правосудия в очередной раз предложили предоставить помощникам судей и специалистам, работавшим на должностях инспекторов в ВККС и ВСП, преференции при отборе и назначении на должности судей.

Член Высшего совета правосудия Оксана Блаживская предложила установить на законодательном уровне квоту для занятия судейских должностей помощниками судей, а также кандидатами, работавшими на должностях инспекторов в органах судейского управления (ВСП, ВККС).

Как отметила Оксана Блаживская, указанные категории кандидатов на должности судей «достаточно подготовлены для осуществления правосудия в условиях сегодняшнего дня».

Напомним, что с похожей инициативой в ВСП уже выступали в августе 2022 года. 

Отметим, что 1 августа 2023 года ВККС утвердила рейтинг и сформировала резерв кандидатов на должности судей местных общих, административных, хозяйственных судов. В резерв зачислены как кандидаты на должности судей из числа помощников судей, так и кандидаты из числа адвокатов, прокуроров, ученых-правоведов и т.д.

Автор: Вячеслав Хрипун

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