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  1. В Украине

По заказу рф разгоняли фейки о войне: в Киеве задержали двух пропагандисток

17:35, 14 августа 2023
Сообщается, что злоумышленницы массово распространяли дезинформацию о ходе боевых действий и пытались дискредитировать ВСУ.
По заказу рф разгоняли фейки о войне: в Киеве задержали двух пропагандисток
Фото: СБУ

СБУ задержала в Киеве двух коллаборанток, работавших на главного редактора прокремлевского портала «Вся Тверь» Александра Зенина.

Как сообщает СБУ, они каждый день распространяли в Телеграм-каналах и соцсетях до 70 фейков о войне в Украине.

В первую очередь злоумышленницы массово «разгоняли» дезинформацию о ходе боевых действий и пытались дискредитировать украинских воинов.

Сообщается, что они создали и самостоятельно администрировали сеть пророссийских Телеграм-каналов и сообществ в фейсбуке, которая охватывала аудиторию более 10 тыс. пользователей.

Материалы для деструктивного контента получали в виде электронных «методичек».

За успешно выполненные задачи российский пропагандист присылал своим подопечным до 10 тысяч.

СБУ пишет, что Зенин координировал свои действия с российскими спецслужбами и через публикаций фигуранток пытался распространять панические настроения в украинском обществе.

По данным следствия, вражескими приспешницами оказались две безработные киевлянки, искавшие работу копирайтера на фриланс-биржах.

Таким образом, они попали в поле зрения Зенина, который за ежемесячные «гонорары» привлек их к сотрудничеству в войне против Украины.

Во время обысков по месту жительства у женщин изъяли компьютерную технику, которую они использовали для администрирования вражеских интернет-ресурсов.

Также обнаружен электронный почтовый архив с доказательствами переписки с российским пропагандистом. 

На данный момент обеим фигуранткам сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности. Женщинам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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