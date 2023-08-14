Стало известно, когда МВД разрешит оформление купли-продажи авто в Дии

Переоформление авто через Дию может заработать уже в сентябре, — заместитель главы МВД Богдан Драпятый.

До конца сентября украинцам собираются дать возможность оформлять договор купли-продажи транспортного средства через Дию. Об этом заявил во время телемарафона заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый.

"В конце сентября планируем вместе с Минцифры ввести оформление договора купли-продажи автомобиля онлайн. Гражданам не нужно будет непосредственно приходить в территориальный сервисный центр, а они смогут через приложение "Дия" оформить соответствующий договор купли-продажи и получить по почте номерной знак и свидетельство о регистрации транспортного средства", – рассказал он.

Ранее сообщалось, что в Украине изменился алгоритм регистрации новых автомобилей. Теперь автосалоны смогут регистрировать транспортные средства от имени покупателя без необходимости нотариального оформления доверенности, а также необязательными становятся "транзитные" номерные знаки.

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