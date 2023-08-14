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  1. В Украине

Арестованные средства санкционных лиц будут работать на оборону государства, — АРМА

17:16, 14 августа 2023
АРМА обратилось в Нацбанк по списанию более 1,1 миллиарда гривен со счетов санкционного лица – АО «Кристаллбанк» – для их размещения на депозите Национального агентства.
Арестованные средства санкционных лиц будут работать на оборону государства, — АРМА

Агентство по розыску и менеджменту активов продолжает системную работу по искоренению случаев неэффективного менеджмента активов и невыполнению управителями договоров, а также повышению эффективности управления денежными средствами в интересах государства.

Так, АРМА обратилось в Национальный банк Украины по списанию более 1,1 миллиарда гривен со счетов санкционного лица – АО «Кристаллбанк» – для их размещения на депозите Национального агентства. Эти средства находятся под арестом по уголовному делу и переданы в управление АРМА определением суда. Однако «Кристалбанк» не выполняет действующее законодательство и решение суда, в течение более месяца отказываясь перечислять средства Агентству для сохранения и увеличения их стоимости.

«В условиях войны, когда АРМА перечисляет 80% арестованных средств на нужды обороны страны из-за покупки военных облигаций, увеличение депозитного портфеля Национального агентства имеет особое государственное значение. Как бы ни пытались фигуранты уголовных дел и санкционные лица саботировать финансирование Агентством Вооруженных сил, мы непременно преодолеем это сопротивление, и очередные 1,1 миллиарда гривен будут служить интересам национальной безопасности», – отметила председатель АРМА Елена Дума.

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