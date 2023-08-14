Арештовані кошти санкційних осіб працюватимуть на оборону держави, — АРМА

АРМА звернулося до Нацбанку щодо списання понад 1,1 мільярда гривень з рахунків санкційної особи – АТ «Кристалбанк» – для їх розміщення на депозиті Національного агентства.

Агентство з розшуку та менеджменту активів продовжує системну роботу з викорінення випадків неефективного менеджменту активів та невиконання управителями договорів, а також з підвищення ефективності управління грошовими коштами в інтересах держави.

Так, АРМА звернулося до Національного банку України щодо списання понад 1,1 мільярда гривень з рахунків санкційної особи – АТ «Кристалбанк» – для їх розміщення на депозиті Національного агентства. Наразі ці кошти перебувають під арештом у кримінальній справі та передані в управління АРМА ухвалою суду. Однак «Кристалбанк» не виконує чинне законодавство та рішення суду, протягом більш як місяця відмовляючись перераховувати кошти Агентству для збереження та збільшення їх вартості.

«В умовах війни, коли АРМА перераховує 80% арештованих коштів на потреби оборони країни через купівлю військових облігацій, збільшення депозитного портфелю Національного агентства має особливе державницьке значення. Як би не намагалися фігуранти кримінальних справ та санкційні особи саботувати фінансування Агентством Збройних сил, ми неодмінно здолаємо цей спротив, і чергові 1,1 мільярда гривень служитимуть інтересам національної безпеки», – зазначила Голова АРМА Олена Дума.

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