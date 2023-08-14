ВККС перевірила декларації трьох суддів на доброчесність

Проблеми виникли у судді Святошинського районного суду Києва Іванни Миколаєць.

У понеділок, 14 серпня, відбулося засіданні колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, де розглядалося питання про недостовірність (зокрема неповноту) відомостей або тверджень, указаних суддями у декларації доброчесності судді та декларації родинних зв’язків судді.

За результатами перевірки декларацій суддів Комісія ухвалила такі рішення:

Раніше ми писали, що ВККС затвердила рейтинг кандидатів на посади суддів місцевих судів та сформувала резерв на вакантні посади суддів.

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