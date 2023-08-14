На річці Інгул на Миколаївщині потонула відпочивальниця

Як повідомила знайома загиблої, з якою та відпочивала, жінка не вміла плавати, а в тій місцевості по дну річки є різкі обриви.

У понеділок, 14 серпня, в акваторії річки Інгул в межах півострова Аляуди водолази ДСНС на дні водойми на відстані близько 20 метрів від берега виявили тіло жінки.

Як повідомила знайома загиблої, з якою вона відпочивала, жінка не вміла плавати, а в тій місцевості по дну річки є різкі обриви. В якийсь момент вона зрозуміла, що не бачить подругу і звернулась до Служби порятунку 101.

Пошук проводився за допомогою квадрокоптера, а також рятувальники на човні оглядали акваторію.

У ДСНС закликають громадян дотримуватися безпечної поведінки на воді.

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