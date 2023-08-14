На реке Ингул на Николаевщине утонула отдыхающая

Как сообщила знакомая погибшей, с которой она отдыхала, женщина не умела плавать, а в той местности по дну реки есть резкие обрывы.

В понедельник, 14 августа, в акватории реки Ингул в пределах полуострова Аляуды водолазы ГСЧС на дне водоема на расстоянии около 20 метров от берега обнаружили тело женщины.

Как сообщила знакомая погибшей, с которой она отдыхала, женщина не умела плавать, а в той местности по дну реки есть резкие обрывы. В какой-то момент она поняла, что не видит подругу и обратилась в Службу спасения 101.

Поиск проводился с помощью квадрокоптера, а также спасатели на лодке осматривали акваторию.

В ГСЧС призывают граждан придерживаться безопасного поведения на воде.

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