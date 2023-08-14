Фонду госимущества передали 30 предприятий для последующей приватизации или ликвидации

Большинство переданных предприятий – это исследовательские хозяйства Национальной академии аграрных наук Украины.

Кабинет министров принял решение о передаче в сферу управления Фонда государственного имущества 30 предприятий для последующей приватизации или ликвидации.

Большинство переданных в Фонд Госимущества предприятий – это исследовательские хозяйства Национальной академии аграрных наук Украины. Также в список попали Государственная организация "Аграрный фонд", ГП "Новые технологии дорожного строительства" и ГП "Украинский метановый центр", сообщается на сайте правительства.

Так, распоряжение касается объектов, из которых 25 принадлежат сфере управления Национальной академии аграрных наук Украины. Площадь сельскохозяйственных земель у этих предприятий – около 100 000 га. Фонду необходимо консолидировать государственные сельскохозяйственные земли и создать Земельный банк для передачи этой земли в аренду на прозрачных аукционах государственной системы Prozorro.

Механизм аренды земли на прозрачных аукционах стал возможным благодаря законопроекту 7588. Первые аукционы пройдут в начале 2024 года.

Еще два предприятия, которые передаются Фонду госимущества, ранее были в сфере управления Госрыбагентства и по одному – Минагрополитики, Агентства восстановления и Госэнергоэффективности. Фонд должен найти эффективного собственника для этих активов, а привлеченные инвестиции направить на нужды сил обороны Украины.

«Политика правительства остается неизменной – в собственности государства должны остаться только стратегические предприятия, на которых внедряется эффективное корпоративное управление. Все остальные предприятия, еще находящиеся в госсобственности, должны быть либо приватизированы, либо ликвидированы. Уверен, что после приватизации такие предприятия смогут привлечь частные инвестиции и стать более эффективными, а государственный бюджет будет пополнен средствами от их продаж», - пояснил заместитель Министра экономики Украины Алексей Соболев.

Кроме того, правительство определило Фонд госимущества уполномоченным органом управления, осуществляющим функции по управлению имуществом государственного специализированного предприятия «Укрспецторг» и ГП «Лисичанская теплоэлектроцентраль».

Также Фонд госимущества будет осуществлять контроль за деятельностью государственного объединения материально-технических ресурсов «Укрпостачпресса», Украинской государственной корпорации по строительству метрополитенов и тоннелей «Укрметротоннельстрой», Украинской кооперативно-государственной корпорации по агропромышленному строительству «Украгропромстрой».

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