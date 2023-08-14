Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Депутаты решили побороть шрифт «Ижица» в работе Верховной Рады

Народные депутаты решили поставить себе задачу запретить использование шрифта «Ижица» в работе Верховной Рады.

Помощникам судей и инспекторам ВСП и ВККС предлагают предоставить специальную квоту для занятия должностей судей

Кандидатов на должности судей, имеющих опыт работы помощниками судей и инспекторами ВСП и ВККС, считают профессионально подготовленными.

В Большой Палате ВС рассказали, как обеспечить единство судебной практики Верховного Суда

На рассмотрение Большой Палаты нужно передавать меньше дел.

Кабмин внес изменения в порядки регистрации авто и выдачи водительских удостоверений

Проверка сведений о лице-владельце и транспортном средстве может производиться автоматически.

Новые прокуроры общин – как их будут назначать, и для чего они нужны

В прокуратурах всех уровней появится новое подразделение с новыми должностями.

  1. В Украине

Фонду госимущества передали 30 предприятий для последующей приватизации или ликвидации

16:50, 14 августа 2023
Большинство переданных предприятий – это исследовательские хозяйства Национальной академии аграрных наук Украины.
Фонду госимущества передали 30 предприятий для последующей приватизации или ликвидации

Кабинет министров принял решение о передаче в сферу управления Фонда государственного имущества 30 предприятий для последующей приватизации или ликвидации.

Большинство переданных в Фонд Госимущества предприятий – это исследовательские  хозяйства Национальной академии аграрных наук Украины. Также в список попали Государственная организация "Аграрный фонд", ГП "Новые технологии дорожного строительства" и ГП "Украинский метановый центр", сообщается на сайте правительства.

Так, распоряжение касается объектов, из которых 25 принадлежат сфере управления Национальной академии аграрных наук Украины. Площадь сельскохозяйственных земель у этих предприятий – около 100 000 га. Фонду необходимо консолидировать государственные сельскохозяйственные земли и создать Земельный банк для передачи этой земли в аренду на прозрачных аукционах государственной системы Prozorro.

Механизм аренды земли на прозрачных аукционах стал возможным благодаря законопроекту 7588. Первые аукционы пройдут в начале 2024 года.

Еще два предприятия, которые передаются Фонду госимущества, ранее были в сфере управления Госрыбагентства и по одному – Минагрополитики, Агентства восстановления и Госэнергоэффективности. Фонд должен найти эффективного собственника для этих активов, а привлеченные инвестиции направить на нужды сил обороны Украины.

«Политика правительства остается неизменной – в собственности государства должны остаться только стратегические предприятия, на которых внедряется эффективное корпоративное управление. Все остальные предприятия, еще находящиеся в госсобственности, должны быть либо приватизированы, либо ликвидированы. Уверен, что после приватизации такие предприятия смогут привлечь частные инвестиции и стать более эффективными, а государственный бюджет будет пополнен средствами от их продаж», - пояснил заместитель Министра экономики Украины Алексей Соболев.

Кроме того, правительство определило Фонд госимущества уполномоченным органом управления, осуществляющим функции по управлению имуществом государственного специализированного предприятия «Укрспецторг» и ГП «Лисичанская теплоэлектроцентраль».

Также Фонд госимущества будет осуществлять контроль за деятельностью государственного объединения материально-технических ресурсов «Укрпостачпресса», Украинской государственной корпорации по строительству метрополитенов и тоннелей «Укрметротоннельстрой», Украинской кооперативно-государственной корпорации по агропромышленному строительству «Украгропромстрой».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.
Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео