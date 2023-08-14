Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
В Большой Палате ВС рассказали, как обеспечить единство судебной практики Верховного Суда

На рассмотрение Большой Палаты нужно передавать меньше дел.

Кабмин внес изменения в порядки регистрации авто и выдачи водительских удостоверений

Проверка сведений о лице-владельце и транспортном средстве может производиться автоматически.

Новые прокуроры общин – как их будут назначать, и для чего они нужны

В прокуратурах всех уровней появится новое подразделение с новыми должностями.

Кабмин внес изменения в порядок эвакуации авто

Правительство расширило перечень оснований для временного задержания транспортного средства Национальной полицией и инспекторами по парковке.

За первое полугодие 2023 года с госслужбы ушло почти 3000 человек: в каких государственных органах сейчас больше всего вакансий

В Минфине считают необходимым оптимизировать численность госслужащих по результатам функционального анализа.

  1. Публикации
  2. / Суд инфо

В Большой Палате ВС рассказали, как обеспечить единство судебной практики Верховного Суда

16:31, 14 августа 2023
На рассмотрение Большой Палаты нужно передавать меньше дел.
В Большой Палате ВС рассказали, как обеспечить единство судебной практики Верховного Суда

В Большой Палате Верховного Суда рассказали, как можно обеспечить единство судебной практики, как Большой Палаты, так и Верховного Суда в целом.

Секретарь Большой Палаты ВС Виталий Уркевич рассказал, что проблему изменения правовых позиций БП ВС можно решить, среди прочего, «путем уменьшения количества дел, поступающих на рассмотрение Верховного Суда в целом и Большой Палаты ВС в частности».

Также секретарь БП ВС сообщил, что по состоянию на август 2023 года на рассмотрении БП ВС находится около 150 дел, большинство из которых являются административными делами.

Отметим, что по данным Верховного Суда, по состоянию на январь 2023 года БП ВС осуществило отступление от прежних правовых позиций 165 раз.

В частности:

отступление от правовых позиций Верховного Суда Украины – 80 раз

отступление от правовых позиций кассационных судов в составе Верховного Суда – 59 раз

отступление от правовых позиций собственно самой Большой Палаты – 26 раз

Подробнее о проблемах в деятельности Большой Палаты Верховного Суда читайте в материале «Судебно-юридической газеты» «Что будет дальше с Большой Палатой Верховного Суда: проблемы и перспективы»

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.
Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео