В Большой Палате ВС рассказали, как обеспечить единство судебной практики Верховного Суда

На рассмотрение Большой Палаты нужно передавать меньше дел.

В Большой Палате Верховного Суда рассказали, как можно обеспечить единство судебной практики, как Большой Палаты, так и Верховного Суда в целом.

Секретарь Большой Палаты ВС Виталий Уркевич рассказал, что проблему изменения правовых позиций БП ВС можно решить, среди прочего, «путем уменьшения количества дел, поступающих на рассмотрение Верховного Суда в целом и Большой Палаты ВС в частности».

Также секретарь БП ВС сообщил, что по состоянию на август 2023 года на рассмотрении БП ВС находится около 150 дел, большинство из которых являются административными делами.

Отметим, что по данным Верховного Суда, по состоянию на январь 2023 года БП ВС осуществило отступление от прежних правовых позиций 165 раз.

В частности:

отступление от правовых позиций Верховного Суда Украины – 80 раз

отступление от правовых позиций кассационных судов в составе Верховного Суда – 59 раз

отступление от правовых позиций собственно самой Большой Палаты – 26 раз

Подробнее о проблемах в деятельности Большой Палаты Верховного Суда читайте в материале «Судебно-юридической газеты» «Что будет дальше с Большой Палатой Верховного Суда: проблемы и перспективы»

Автор: Вячеслав Хрипун

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