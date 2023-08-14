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Возникают ли у предприятия налоговые обязательства по НДС в случае медстрахования своих работников

20:54, 14 августа 2023
Операция по медицинскому страхованию своих работников на средства предприятия не приводит к возникновению налоговых обязательств по НДС.
Возникают ли у предприятия налоговые обязательства по НДС в случае медстрахования своих работников

Налоговая служба в Житомирской области объясняет, возникают ли у предприятия налоговые обязательства по НДС при медстраховании своих работников.

В соответствии с пп. "б" п. 185.1 ст. 185 разд. V Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 г. № 2755-VI с изменениями и дополнениями (далее – НКУ) объектом налогообложения НДС являются операции налогоплательщиков по поставке услуг, место поставки которых расположено на таможенной территории Украины.

Согласно пп. 14.1.185 п. 14.1 ст. 14 разд. І НКУ поставки услуг - любая операция, не являющаяся поставкой товаров, или иная операция по передаче права на объекты права интеллектуальной собственности и другие нематериальные активы или предоставление других имущественных прав в отношении таких объектов права интеллектуальной собственности, а также предоставление услуг, потребляемых в процессе совершения определенного действия или осуществления определенной деятельности.

В соответствии с пп. 196.1.3 п. 196.1 ст. 196 разд. V НКУ не является объектом налогообложения НДС операции по:

  • предоставлению услуг по страхованию, сострахованию или перестрахованию лицами, имеющими лицензию на осуществление страховой деятельности в соответствии с законом, а также связанных с такой деятельностью услуг страховых (перестраховых) брокеров и страховых агентов;
  • предоставлению услуг по общеобязательному государственному социальному страхованию (в том числе пенсионному страхованию), негосударственного пенсионного обеспечения, привлечению и обслуживанию пенсионных вкладов и счетов участников фондов банковского управления, администрированию негосударственных пенсионных фондов.

Учитывая вышеизложенное, операция по медицинскому страхованию своих работников на средства предприятия не приводит к возникновению налоговых обязательств по НДС.

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