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  1. В Украине

В Киеве на Троещине в результате конфликта охранник школы получил телесные повреждения

22:43, 14 августа 2023
Полиция начала уголовное производство.
В Киеве на Троещине в результате конфликта охранник школы получил телесные повреждения
Фото из открытых источников

В Киеве в субботу, 12 августа, на территории Деснянского района произошел конфликт между двумя парнями и охранником.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции Киева, правоохранителям поступило сообщение о том, что на улице Николая Закревского мужчине нанесли телесные повреждения.

Полицейские опросили свидетелей, участников происшествия и установили, что между двумя парнями и охранником школы возник конфликт, в результате последний получил телесные повреждения. Пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

По указанному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины – умышленное легкое телесное повреждение.

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