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  1. В Україні

У Києві на Троєщині в результаті конфлікту охоронець школи отримав тілесні ушкодження

22:43, 14 серпня 2023
Поліція розпочала кримінальне провадження.
У Києві на Троєщині в результаті конфлікту охоронець школи отримав тілесні ушкодження
Фото із відкритих джерел

У Києві в суботу, 12 серпня, на території Деснянського району стався конфлікт між двома хлопцями та охоронцем.

Як розповіли у відділі комунікації поліції Києва, до правоохоронців надійшло повідомлення про те що, на вулиці Миколи Закревського чоловіку нанесли тілесні ушкодження.

Поліцейські опитали свідків, учасників події та встановили, що між двома хлопцями та охоронцем школи виник конфлікт, у результаті останній отримав тілесні ушкодження. Потерпілому надали медичну допомогу на місці події.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження.

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