В школах запровадять обов’язкові уроки мінної безпеки

Для вчителів уже доступний посібник з детальними планами, а також презентації для уроків, адаптовані для початкової та середньої школи.

В українських школах вводять курс з мінної безпеки. Уроки стануть обов’язковим доповненням до шкільної програми, повідомили у Міністерстві освіти та науки України.

Практикум з мінної безпеки розробляють МОН та ЮНІСЕФ.

Для вчителів уже доступний посібник з детальними планами, а також презентації для уроків, адаптовані для початкової та середньої школи.

Для проведення занять також доступні інтерактивні матеріали та відео для групової роботи, які в легкій формі пояснюють дітям, як безпечно поводитися на територіях, що можуть бути забруднені мінами.

Матеріали можна завантажити на вебсайті «Все про мінну безпеку» та в бібліотеці корисних матеріалів «Спільнотека».

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