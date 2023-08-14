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  1. В Україні

В школах запровадять обов’язкові уроки мінної безпеки

22:21, 14 серпня 2023
Для вчителів уже доступний посібник з детальними планами, а також презентації для уроків, адаптовані для початкової та середньої школи.
В школах запровадять обов’язкові уроки мінної безпеки

В українських школах вводять курс з мінної безпеки. Уроки стануть обов’язковим доповненням до шкільної програми, повідомили у Міністерстві освіти та науки України.

Практикум з мінної безпеки розробляють МОН та ЮНІСЕФ.

Для вчителів уже доступний посібник з детальними планами, а також презентації для уроків, адаптовані для початкової та середньої школи.

Для проведення занять також доступні інтерактивні матеріали та відео для групової роботи, які в легкій формі пояснюють дітям, як безпечно поводитися на територіях, що можуть бути забруднені мінами.

Матеріали можна завантажити на вебсайті «Все про мінну безпеку» та в бібліотеці корисних матеріалів «Спільнотека».

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