У Зеленського пояснили, чому Україні потрібні далекобійні ракети Taurus та ATACMS

Михайло Подоляк наголосив, що ЗСУ потребують далекобійні ракети, щоб пришвидшити контрнаступ та зберегти більше життів бійців.

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Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив, що Україні потрібні далекобійні ракети Taurus та ATACMS, щоб зменшити бойові можливості росії, пришвидшити контрнаступ і мінімізувати втрати. Головне, на його думку, – це деескалація.

"Далекобійні ракети для України зараз – це різке зменшення бойових можливостей рф. Це активне знищення резервів і ресурсів рф на далеких підступах. Це руйнування тилової логістики – складської, транспортної, паливної. Це пришвидшення українських наступальних операцій. Це збереження життів українських військовослужбовців, мінімізація втрат… А головне, це деескалація. Саме це і є актуальною… дипломатією. Україні потрібні Taurus (Німеччина) та ATACMS (США)", – написав він у Twitter.

Раніше повідомлялося, що США поки відмовляються передавати Україні ракети ATACMS.

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