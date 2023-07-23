США поки відмовляються передавати Україні ракет ATACMS – ЗМІ

У США щороку виробляють 500 ракет ATACMS, але вони йдуть на продаж іншим країнам.

Фото: mil.in.ua

В адміністрації президента США Джо Байдена наразі відмовляються надавати Україні далекобійні ракети ATACMS. Про це повідомило видання The Washington Post з посиланням на неназваних американських посадовців.

Представники Пентагону та адміністрації президента заявили, що за останні місяці не відбулося жодних змін і не було предметних дискусій з цього питання.

Пентагон вважає, що в України є більш нагальні потреби. У відомстві також побоюються, що відправка Україні далекобійних ракет серйозно підірве готовність США до потенційних конфліктів.

У виданні також повідомляють, що Lockheed Martin щороку виробляє 500 ATACMS, але вони призначені для продажу іншим країнам.

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