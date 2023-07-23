США пока отказываются передавать Украине ATACMS — СМИ

В Пентагоне считают, что у Украины есть более насущные потребности.

Фото: mil.in.ua

В администрации президента США Джо Байдена пока отказываются передавать Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Представители Пентагона и администрации президента, за последние месяцы не произошло никаких изменений и не было предметных дискуссий по этому вопросу.

В Пентагоне считают, что у Украины есть более насущные потребности. В ведомстве также опасаются, что отправка Украине дальнобойных ракет серьезно подорвет готовность США к потенциальным конфликтам.

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