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  1. В Украине

Назвали основания и порядок обжалования решения военно-врачебной комиссии

19:19, 23 июля 2023
Безосновательно обжаловать заключение ВЛК не удастся, ведь порядок обжалования действителен только при наличии незамеченной болезни или ошибки со стороны ВЛК.
Назвали основания и порядок обжалования решения военно-врачебной комиссии
Фото: fakty.com.ua
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Украинцы могут оспорить результаты военно-врачебной комиссии, но для этого должны быть основания, передают «Факты».

Каковы основания для обжалования заключения ВЛК

Оснований для обжалования может быть много, «перечень таких оснований не может быть исчерпывающим», вот некоторые из них:

наличие или отсутствие заболевания, которые были установлены врачом не той специализации,

была выбрана не та степень нарушения функции организма вследствие болезни в соответствии с Таблицей Расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе,

при вынесении решения не была учтена взаимосвязь двух или более болезней,

определяя ограниченную пригодность лица, ВЛК не индивидуализировала такую пригодность в соответствии с возможностью или невозможностью осуществления тех или иных воинских обязанностей.

Порядок обжалования решения военно-врачебной комиссии

В соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины решение ВЛК может пересматриваться:

самой ВЛК путем повторного или контрольного медицинского осмотра (п. 2.4.6. Положения);

ВЛК областных центров комплектования и социальной поддержки и города Киева, обладающих правом пересматривать постановления ВЛК районного (городского) военного комиссариата (п. 2.10.3 Положения);

Центральной военно-врачебной комиссией, базирующейся в г. Киев;

в суде в порядке административного судопроизводства (п. 2.3.5 и п. 2.4.10 Положения).

Но безосновательно обжаловать заключение ВЛК не удастся, ведь указанный выше порядок обжалования действителен только при наличии незамеченной болезни или ошибки со стороны ВЛК. Он не должен рассматриваться как способ затягивания процесса мобилизации с целью уклонения от воинского долга.

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