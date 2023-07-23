Чат-бот ChatGPT будет доступен и на Android-смартфонах: когда запустят

Пользователи уже сейчас могут предварительно зарегистрироваться в Google Play, чтобы получить оповещение, когда приложение будет запущено.

Фото: reuters.com

Компания OpenAI сообщила, что чат-бот ChatGPT для Android- смартфонов станет доступным уже со следующей недели. Об этом сказано на странице компании в Twitter.

Приложение чата искусственного интеллекта ChatGPT для Android выйдет с 24 июля.

Создатели также отметили, что пользователи могут предварительно зарегистрироваться в Google Play, чтобы получить уведомления, когда приложение будет запущено.

Напомним, ChatGPT бесплатный, но есть и подписка на стоимость $20, которая откроет дополнительные возможности.

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