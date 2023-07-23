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Пенсия в Украине: можно ли перейти на другой вид выплат

20:16, 23 июля 2023
Пенсионер имеет право выбрать выгодную для него пенсию.
Пенсия в Украине: можно ли перейти на другой вид выплат
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Граждане Украины могут переходить с одного вида пенсии на другой. Например, если пенсия по инвалидности меньше, чем пенсия по возрасту или наоборот. Об этом сообщила пресс-служба ПФУ.

Однако получать можно только один вид пенсии — по возрасту, по инвалидности, по причине потери кормильца.

В соответствии с Законом Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании человеку, который имеет одновременно право на различные виды пенсии (по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца), назначается один из этих видов пенсии на его выбор.

Если размер пенсии в связи с потерей кормильца будет выше, чем размер пенсии, которую вы получаете по возрасту, вы можете изменить вид пенсии.

Чтобы определиться с целесообразностью такого перехода, вы можете обратиться в ближайший к вам сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Какие нужны документы, чтобы изменить вид пенсии

Какие документы нужны для перехода с одного вида пенсии на другой:

— оригинал паспорта;

— оригинал и копия идентификационного кода заявителя;

— оригинал трудовой книжки;

— оригинал диплома, если учился на дневном отделении;

— оригинал военного билета, если лицо проходило военную службу или справку военных комиссариатов;

— по желанию справку о заработной плате за любые 60 календарных месяцев до 1 июля 2000 года.

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