Как получить выписку о состоянии расчетов с бюджетом: алгоритм действий

Для получения выписки о состоянии расчетов с бюджетом плательщик может воспользоваться Электронным кабинетом.

Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с БПН объяснило, как получить выдержку по состоянию расчетов с бюджетом. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

В управлении напомнили, что для получения выписки о состоянии расчетов с бюджетом плательщик может воспользоваться Электронным кабинетом.

«Меню «Заявления, запросы для получения информации» частной части Электронного кабинета предоставляет возможность налогоплательщикам создать, подписать и прислать запрос о состоянии расчетов с бюджетами и целевыми фондами по данным органов ГНС по форме «F/J1300203».

Через некоторое время пользователь получает Выписку о состоянии расчетов с бюджетом, который можно просмотреть и загрузить в режиме «Входящие» меню «Входящие/исходящие документы» частной части Электронного кабинета», - говорится в сообщении.

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