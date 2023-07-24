Як отримати витяг щодо стану розрахунків з бюджетом: алгоритм дій

Для отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетом платник може скористатися Електронним кабінетом.

Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з ВПП пояснило, як отримати витяг щодо стану розрахунків з бюджетом. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

У управлінні нагадали, що для отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетом платник може скористатися Електронним кабінетом (cabinet.tax.gov.ua).

«Меню «Заяви, запити для отримання інформації» приватної частини Електронного кабінету надає можливість платникам податків створити, підписати та надіслати запит щодо стану розрахунків з бюджетами та цільовими фондами за даними органів ДПС за формою «F/J1300203».

Через певний час користувач отримує Витяг щодо стану розрахунків з бюджетом, який можна переглянути та завантажити у режимі «Вхідні» меню «Вхідні/вихідні документи» приватної частини Електронного кабінету», - сказано у повідомленні.

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