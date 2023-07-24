Що зміниться в міграційному законодавстві: деталі від МВС

Перебування у шлюбі з громадянином України або іммігрантом не буде підставою для надання дозволу на імміграцію.

Міністерство внутрішніх справ України розповіло громадянам, що зміниться в міграційному законодавстві. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Відповідно до Закону «Про імміграцію» щодо вдосконалення умов і порядку імміграції в Україну іноземців та осіб без громадянства» №6516 зміняться умови отримання дозволу на імміграцію:

Термін розгляду заяв скоротиться до 6 місяців.

Запроваджується нова підстава для надання дозволу для осіб, які безперервно проживали на території України понад 5 років по посвідці на тимчасове проживання (окрім іноземних студентів).

Спроститься процедура надання дозволу членам родини іноземних спеціалістів та робітників, у яких є гостра потреба в Україні.

Квота на надання дозволу буде не щорічною, а тільки у разі погіршення міграційної ситуації в Україні.

Перебування у шлюбі з громадянином України або іммігрантом не буде підставою для надання дозволу.

Заходи протидії нелегальній міграції щодо осіб, яким відмовлено у видачі дозволу або скасовано такий дозвіл посилюються.

Згідно з Законом «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо вдосконалення законодавства у сфері міграції» №4411 встановлюється відповідальність за:

Невиконання законних вимог працівників ДМС під час виконання ними службових обов'язків.

Порушення приймаючою стороною своїх обов’язків відносно іноземців та осіб без громадянства, яких вони запросили в Україну чи приймають в Україні;

Вдосконалюються норми щодо здійснення посадовими особами повноважень щодо протидії порушенням законодавства.

Раніше ми писали, що Зеленський підписав закон щодо вдосконалення умов і порядку імміграції в Україну іноземців.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.