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На Харківщині члени банди видавали себе за правоохоронців і вчиняли розбійні напади

23:59, 23 липня 2023
Зловмисники проникали на територію домоволодінь та виносили звідти техніку, спортивний інвентар та інші цінні речі.
На Харківщині члени банди видавали себе за правоохоронців і вчиняли розбійні напади
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Правоохоронці затвердили та направили до суду обвинувальний акт стосовно дев’ятьох осіб за фактами вчинення розбійних нападів (ч. 4 ст. 187 КК України). Восьмеро з них обвинувачуються ще й у бандитизмі (ст. 257 КК України). Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 45-річний організатор — колишній співробітник правоохоронних органів, який, володіючи методами та способами здійснення оперативно-розшукових заходів, використовував ці знання, аби він та члени його банди не були викриті.

До складу озброєної банди організатор залучив своїх знайомих, у тому числі з кримінальним минулим.

«Зловмисники видавали себе за співробітників правоохоронного органу, використовуючи для цього захисну амуніцію та тактичне спорядження з відповідними нашивками. Вони вчиняли розбійні напади на мешканців Харківщини та, погрожуючи їм вогнепальною зброєю і застосовуючи фізичне насильство, відбирали у потерпілих гроші, ювелірні прикраси, транспортні засоби та інше майно.

Також встановлено, що під час розбійних нападів на своїх жертв зловмисники використовували вогнепальну зброю, яку отримали в якості учасників добровольчого підрозділу для відсічі військовому вторгненню рф на територію України.

Готуючись до вчинення нападів, зловмисники вивчали місцевість, розпорядок дня своїх жертв та інші деталі, щоб їхні дії не викрили правоохоронці.

Організатор займався плануванням злочинної діяльності, зокрема підшукував осіб, на яких в подальшому здійснювались розбійні напади, а також вживав заходів конспірації. Інші учасники безпосередньо вчиняли злочини і приховували «сліди».

Вказані учасники організованої банди не нехтували і вчиненням крадіжок особистого майна з приватних будинків, розташованих на деокупованій території Харківщини — у с. Циркуни. Зловмисники проникали на територію домоволодінь та виносили звідти техніку, спортивний інвентар та інші цінні речі», - сказано у повідомленні.

Організовану банду було викрито у вересні минулого року. Справу розглядатимуть у Комінтернівському районному суді м. Харкова.

Крім розбою і бандитизму, окремим учасникам групи також інкримінують незаконне заволодіння транспортним засобом, крадіжки, вчинені організованою групою (ч. 3 ст. 289, ч.5 ст.185 КК України), а також незаконне поводження з вогнепальною зброєю та боєприпасами, викрадення людини і позбавлення її волі (ч.1 ст.263, ч.2 ст.146 КК України).

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