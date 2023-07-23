Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
В новом Киевском городском окружном админсуде будет работать 51 судья

По расчетам ГСА, правосудие в КМОАС должны осуществлять 188 судей.

Считать срок дисциплинарного производства по судье будут со дня получения ВСП дисциплинарной жалобы, - Денис Маслов зарегистрировал третий законопроект о Службе дисциплинарных инспекторов

На этот раз предлагается другой вариант формирования конкурсной комиссии, которая будет выбирать дисциплинарных инспекторов, а также предполагается, что общая продолжительность осуществления дисциплинарного производства не может превышать 3 лет со дня получения Высшим советом правосудия дисциплинарной жалобы на судью.

Разработаны очередные изменения в механизме блокирования налоговых накладных, — Гетманцев

Плательщик будет иметь положительную историю, если в течение 3 последних лет не было выявлено нарушений налогового законодательства, в частности, в части своевременной регистрации НН и представления отчетности по НДС.

Прокуроры, уволенные в процессе аттестации, продолжают взимать миллионы гривен с государства, - в Раде нашли выход

По состоянию на середину июня 2023 года уволенным в процессе аттестации прокурорам удалось взыскать со счетов прокуратуры более 100 млн грн по делам, где затем кассационный суд отменил эти решения, - депутаты предлагают определить возможность возврата этих денег.

Арахамия сообщил, что членство Юрия Аристова во фракции могут приостановить

Также будут запрошены данные по командировке народного депутата Юрия Аристова.

  1. В Украине

В Харьковской области члены банды выдавали себя за правоохранителей и совершали разбойные нападения

23:59, 23 июля 2023
Злоумышленники проникали на территорию домовладений и выносили технику, спортивный инвентарь и другие ценные вещи.
В Харьковской области члены банды выдавали себя за правоохранителей и совершали разбойные нападения
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Правоохранители утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении девяти человек по фактам совершения разбойных нападений (ч. 4 ст. 187 УК Украины). Восемь из них обвиняются еще и в бандитизме (ст. 257 УК Украины). Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

По данным следствия, 45-летний организатор — бывший сотрудник правоохранительных органов, владеющий методами и способами осуществления оперативно-розыскных мероприятий использовал эти знания, чтобы он и члены его банды не были разоблачены.

В состав вооруженной банды организатор привлек своих знакомых, в том числе с криминальным прошлым.

«Злоумышленники выдавали себя за сотрудников правоохранительного органа, используя для этого защитную амуницию и тактическое снаряжение с соответствующими нашивками. Они совершали разбойные нападения на жителей Харьковщины и, угрожая им огнестрельным оружием и применяя физическое насилие, отбирали у потерпевших деньги, ювелирные украшения, транспортные средства и другое имущество.

Также установлено, что во время разбойных нападений на своих жертв злоумышленники использовали огнестрельное оружие, полученное в качестве участников добровольческого подразделения для отпора военному вторжению рф на территорию Украины.

Готовясь к совершению нападений, злоумышленники изучали местность, распорядок дня своих жертв и другие детали, чтобы их действия не разоблачили правоохранители.

Организатор занимался планированием преступной деятельности, в частности, подыскивал лиц, на которых в дальнейшем осуществлялись разбойные нападения, а также принимал меры конспирации. Другие участники непосредственно совершали преступления и скрывали «следы».

Указанные участники организованной банды не пренебрегали и совершением краж личного имущества из частных домов, расположенных на деоккупированной территории Харьковщины - в с. Циркуны. Злоумышленники проникали на территорию домовладений и выносили оттуда технику, спортивный инвентарь и другие ценные вещи», - говорится в сообщении.

Организованная банда была разоблачена в сентябре прошлого года. Дело будут рассматривать в Коминтерновском районном суде г. Харькова.

Кроме разбоя и бандитизма, отдельным участникам группы также инкриминируют незаконное завладение транспортным средством, кражи, совершенные организованной группой (ч. 3 ст. 289, ч.5 ст.185 УК Украины), а также незаконное обращение с огнестрельным оружием и боеприпасами похищение человека и лишение его воли (ч.1 ст.263, ч.2 ст.146 УК Украины).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Богдан Гриновецький
    Богдан Гриновецький
    голова Івано-Франківського апеляційного суду
  • Ігор Смолій
    Ігор Смолій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва