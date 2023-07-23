В Харьковской области члены банды выдавали себя за правоохранителей и совершали разбойные нападения

Злоумышленники проникали на территорию домовладений и выносили технику, спортивный инвентарь и другие ценные вещи.

Правоохранители утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении девяти человек по фактам совершения разбойных нападений (ч. 4 ст. 187 УК Украины). Восемь из них обвиняются еще и в бандитизме (ст. 257 УК Украины). Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

По данным следствия, 45-летний организатор — бывший сотрудник правоохранительных органов, владеющий методами и способами осуществления оперативно-розыскных мероприятий использовал эти знания, чтобы он и члены его банды не были разоблачены.

В состав вооруженной банды организатор привлек своих знакомых, в том числе с криминальным прошлым.

«Злоумышленники выдавали себя за сотрудников правоохранительного органа, используя для этого защитную амуницию и тактическое снаряжение с соответствующими нашивками. Они совершали разбойные нападения на жителей Харьковщины и, угрожая им огнестрельным оружием и применяя физическое насилие, отбирали у потерпевших деньги, ювелирные украшения, транспортные средства и другое имущество.

Также установлено, что во время разбойных нападений на своих жертв злоумышленники использовали огнестрельное оружие, полученное в качестве участников добровольческого подразделения для отпора военному вторжению рф на территорию Украины.

Готовясь к совершению нападений, злоумышленники изучали местность, распорядок дня своих жертв и другие детали, чтобы их действия не разоблачили правоохранители.

Организатор занимался планированием преступной деятельности, в частности, подыскивал лиц, на которых в дальнейшем осуществлялись разбойные нападения, а также принимал меры конспирации. Другие участники непосредственно совершали преступления и скрывали «следы».

Указанные участники организованной банды не пренебрегали и совершением краж личного имущества из частных домов, расположенных на деоккупированной территории Харьковщины - в с. Циркуны. Злоумышленники проникали на территорию домовладений и выносили оттуда технику, спортивный инвентарь и другие ценные вещи», - говорится в сообщении.

Организованная банда была разоблачена в сентябре прошлого года. Дело будут рассматривать в Коминтерновском районном суде г. Харькова.

Кроме разбоя и бандитизма, отдельным участникам группы также инкриминируют незаконное завладение транспортным средством, кражи, совершенные организованной группой (ч. 3 ст. 289, ч.5 ст.185 УК Украины), а также незаконное обращение с огнестрельным оружием и боеприпасами похищение человека и лишение его воли (ч.1 ст.263, ч.2 ст.146 УК Украины).

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