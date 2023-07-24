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  1. Законодательство

Что изменится в миграционном законодательстве: детали от МВД

07:50, 24 июля 2023
Состояние в браке с гражданином Украины или иммигрантом не будет основанием для предоставления разрешения на иммиграцию.
Что изменится в миграционном законодательстве: детали от МВД
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Министерство внутренних дел Украины рассказало гражданам, что изменится в миграционном законодательстве. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

В соответствии с Законом «Об иммиграции» об усовершенствовании условий и порядке иммиграции в Украину иностранцев и лиц без гражданства» №6516 изменятся условия получения разрешения на иммиграцию:

Срок рассмотрения заявлений сократится до 6 месяцев.

Вводится новое основание для предоставления разрешения для лиц, непрерывно проживавших на территории Украины более 5 лет по виду на временное проживание (кроме иностранных студентов).

Упростится процедура предоставления разрешения членам семьи иностранных специалистов и рабочих, на которых есть острая потребность в Украине.

Квота на разрешение будет не ежегодной, а только в случае ухудшения миграционной ситуации в Украине.

Состояние в браке с гражданином Украины или иммигрантом не будет основанием для предоставления разрешения.

Меры по противодействию нелегальной миграции в отношении лиц, которым отказано в выдаче разрешения или отменено такое разрешение усиливаются.

Согласно Закону «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по усовершенствованию законодательства в сфере миграции» №4411 устанавливается ответственность за:

Невыполнение законных требований работников ГМС при исполнении ими служебных обязанностей.

Нарушение принимающей стороной своих обязанностей в отношении иностранцев и лиц без гражданства, которых они пригласили в Украину или принимают в Украине;

Совершенствуются нормы по осуществлению должностными лицами полномочий по противодействию нарушениям законодательства.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал закон об усовершенствовании условий и порядка иммиграции в Украину иностранцев.

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