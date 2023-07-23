Пенсія в Україні: чи можна перейти на інший вид виплат

Пенсіонер має право обрати вигідну для нього пенсію.

Громадяни України можуть переходити з одного виду пенсії на інший. Наприклад, якщо пенсія за інвалідністю менша, ніж пенсія за віком чи навпаки. Про це повідомили в пресслужбі ПФУ.

Проте отримувати можна лише один вид пенсії — за віком, за інвалідністю, через втрату годувальника.

Відповідно до Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування людині, яка має одночасно право на різні види пенсії (за віком, за інвалідністю, у зв’язку із втратою годувальника), призначається один із цих видів пенсії на його вибір.

Якщо розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника буде вищим, ніж розмір пенсії, яку ви отримуєте за віком, ви можете змінити вид пенсії.

Щоб визначитися з доцільністю такого переходу, ви можете звернутися до найближчого до вас сервісного центру Пенсійного фонду України.

Які потрібні документи, щоб змінити вид пенсії

Які документи потрібні для переходу з одного виду пенсії на інший:

— оригінал паспорта;

— оригінал та копія ідентифікаційного коду заявника;

— оригінал трудової книжки;

— оригінал диплому, якщо навчався на денному відділенні;

— оригінал військового квитка, якщо особа проходила військову службу або довідку військових комісаріатів;

— за бажанням довідку про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців до 1 липня 2000 року.

Рішення про надання іншого виду пенсії приймається не пізніше 10 днів після отримання всіх необхідних для переходу документів.

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