Пенсія в Україні: чи можна перейти на інший вид виплат

Громадяни України можуть переходити з одного виду пенсії на інший. Наприклад, якщо пенсія за інвалідністю менша, ніж пенсія за віком чи навпаки. Про це повідомили в пресслужбі ПФУ.
Проте отримувати можна лише один вид пенсії — за віком, за інвалідністю, через втрату годувальника.
Відповідно до Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування людині, яка має одночасно право на різні види пенсії (за віком, за інвалідністю, у зв’язку із втратою годувальника), призначається один із цих видів пенсії на його вибір.
Якщо розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника буде вищим, ніж розмір пенсії, яку ви отримуєте за віком, ви можете змінити вид пенсії.
Щоб визначитися з доцільністю такого переходу, ви можете звернутися до найближчого до вас сервісного центру Пенсійного фонду України.
Які потрібні документи, щоб змінити вид пенсії
Які документи потрібні для переходу з одного виду пенсії на інший:
— оригінал паспорта;
— оригінал та копія ідентифікаційного коду заявника;
— оригінал трудової книжки;
— оригінал диплому, якщо навчався на денному відділенні;
— оригінал військового квитка, якщо особа проходила військову службу або довідку військових комісаріатів;
— за бажанням довідку про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців до 1 липня 2000 року.
Рішення про надання іншого виду пенсії приймається не пізніше 10 днів після отримання всіх необхідних для переходу документів.
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