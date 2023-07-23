Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Суд скасував відмову прикордонної служби у виїзді студенту, який прямував на навчання за кордон

Апеляційний адміністративний суд підкреслив, що право позивача на виїзд з метою навчання не могло бути обмеженим, оскільки обмеження виїзду за кордон для військовозобов`язаних запроваджуються з метою захисту незалежності та територіальної цілісності України, тоді як позивач тимчасово від виконання відповідного обов`язку звільнений як здобувач фахової вищої освіти.

Відновлення розгляду скарг на суддів: Комітет рекомендував Раді прийняти законопроект в другому читанні та в цілому

Було вирішено рекомендувати до прийняття в другому читанні законопроект 9261, що передбачає тимчасову передачу функцій з розгляду скарг на судів Вищій раді правосуддя, але з відкладальною умовою.

У суді немає суддів, і нікому розглянути справу: як забезпечити доступ громадян до правосуддя

Доки законодавець ще визначається, чи треба йому розібратися із проблемою доступу громадян до правосуддя, якщо у суді немає кому розглянути справу, судді можуть частково взяти на себе місію із забезпечення такого доступу.

Cуддя КСУ матиме право на відставку лише після 7 років роботи у Суді, а міжнародні експерти вирішуватимуть, хто може претендувати на крісло у КСУ

Комітет підготував до ухвалення в цілому законопроект про новий порядок відбору суддів Конституційного Суду з переважним голосом міжнародних експертів.

Комітет Верховної Ради дав роз’яснення щодо дисциплінарного провадження проти суддів

Зокрема, Комітет визначив момент, з якого починає здійснюватися дисциплінарне провадження стосовно судді.

  1. Суспільство

Пенсія в Україні: чи можна перейти на інший вид виплат

20:16, 23 липня 2023
Пенсіонер має право обрати вигідну для нього пенсію.
Пенсія в Україні: чи можна перейти на інший вид виплат
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Громадяни України можуть переходити з одного виду пенсії на інший. Наприклад, якщо пенсія за інвалідністю менша, ніж пенсія за віком чи навпаки. Про це повідомили в пресслужбі ПФУ.

Проте отримувати можна лише один вид пенсії — за віком, за інвалідністю, через втрату годувальника.

Відповідно до Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування людині, яка має одночасно право на різні види пенсії (за віком, за інвалідністю, у зв’язку із втратою годувальника), призначається один із цих видів пенсії на його вибір.

Якщо розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника буде вищим, ніж розмір пенсії, яку ви отримуєте за віком, ви можете змінити вид пенсії.

Щоб визначитися з доцільністю такого переходу, ви можете звернутися до найближчого до вас сервісного центру Пенсійного фонду України.

Які потрібні документи, щоб змінити вид пенсії

Які документи потрібні для переходу з одного виду пенсії на інший:

— оригінал паспорта;

— оригінал та копія ідентифікаційного коду заявника;

— оригінал трудової книжки;

— оригінал диплому, якщо навчався на денному відділенні;

— оригінал військового квитка, якщо особа проходила військову службу або довідку військових комісаріатів;

— за бажанням довідку про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців до 1 липня 2000 року.

Рішення про надання іншого виду пенсії приймається не пізніше 10 днів після отримання всіх необхідних для переходу документів.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Боровков
    Дмитро Боровков
    суддя Залізничного районного суду м. Львова