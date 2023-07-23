Чат-бот ChatGPT буде доступний і на Android-смартфонах: коли запустять

Наразі користувачі можуть попередньо зареєструватися в Google Play, аби отримати сповіщення, коли додаток буде запущено.

Фото: reuters.com

Компанія OpenAI повідомила, що чат-бот ChatGPT для Android-смартфонів стане доступним вже з наступного тижня. Про це йдеться на сторінці компанії у Twitter.

Додаток чат-бота штучного інтелекту ChatGPT для Android вийде з 24 липня.

Творці також зазначили, що користувачі можуть попередньо зареєструватися в Google Play, аби отримати сповіщення, коли додаток буде запущено.

Зазначимо, ChatGPT безкоштовний, але є і передплата вартістю $20, яка відкриє додаткові можливості.

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