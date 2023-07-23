Назвали підстави та порядок оскарження рішення військово-лікарської комісії

Безпідставно оскаржувати висновок ВЛК не вдасться, адже порядок оскарження є дієвим лише за наявності непоміченої хвороби або помилки з боку ВЛК.

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Українці можуть оскаржити результати військово-лікарської комісії, але для цього повинні бути підстави, передають «Факти».

Які є підстави для оскарження висновку ВЛК

Підстав для оскарження може бути багато, «перелік таких підстав не може бути вичерпним», ось деякі з них:

наявність або відсутність захворювання, що були встановлені лікарем не тої спеціалізації,

був обраний не той ступінь порушення функції організму внаслідок хвороби відповідно до Таблиці Розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби,

під час винесення рішення не був врахований взаємозв’язок двох або більше хвороб,

визначаючи обмежену придатність особи, ВЛК не індивідуалізувала таку придатність відповідно до можливості або неможливості здійснення тих чи інших військових обов’язків.

Порядок оскарження рішення військово-лікарської комісії

Відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України рішення ВЛК може переглядатися:

самою ВЛК шляхом повторного або контрольного медичного огляду (п. 2.4.6. Положення);

ВЛК обласних центрів комплектування та соціальної підтримки та міста Києва, які мають право переглядати постанови ВЛК районного (міського) військового комісаріату (п. 2.10.3 Положення);

Центральною військово-лікарською комісією, що базується у м. Київ;

в суді в порядку адміністративного судочинства (п. 2.3.5. та п. 2.4.10 Положення).

Але безпідставно оскаржувати висновок ВЛК не вдасться, адже вказаний вище порядок оскарження є дієвим лише за наявності непоміченої хвороби або помилки з боку ВЛК. Він не повинен розглядатися як спосіб затягування процесу мобілізації з метою ухилення від військового обов’язку.

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