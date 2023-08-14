Мешканці Києва просять, щоб наземний транспорт працював до останнього рейсу метро

Петицію зареєстрували 8 серпня.

Джерело фото: facebook.com/kievtransport

Жителі столиці просять продовжити роботу наземного громадського транспорту, щоб він працював до останнього рейсу метро.

Відповідну петицію № 12421 зареєстрували на сайті КМДА.

«Зобов'язати громадський транспорт та маршрутки працювати до останнього метро», - сказано у повідомленні.

Раніше ми розповідали, що у Києві створили петицію із закликом встановити у метро автомати для збору пластику, а тару обмінювати на квиток.

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