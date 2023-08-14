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Як дізнатися про судову справу, якщо вас про неї не повідомили: роз’яснення

20:16, 14 серпня 2023
Іноді виникають ситуації, коли особа не отримує такого повідомлення, а тому і гадки не має, що є фігурантом судової справи.
Як дізнатися про судову справу, якщо вас про неї не повідомили: роз’яснення

Стало відомо, як дізнатися про судову справу, якщо вас про неї не повідомили. Роз’яснення надав Баштанський районний суд Миколаївської області.

Якщо ви є учасником судової справи у цивільному процесі, суд має повідомити вас про це і викликати повісткою - це передбачено ст. 128 Цивільного процесуального кодексу України.

Згідно з цивільно-процесуальними нормами суд надсилає копії позовної заяви відповідачам та третім особам за місцем реєстрації. Якщо зареєстроване місце проживання (перебування), місце знаходження чи місце роботи відповідача, третьої особи чи свідка, а також заінтересованої особи у справах про видачу обмежувального припису невідомі, такі особи викликаються до суду через оголошення на офіційному веб-сайті судової влади України. Таке оголошення розміщується не пізніше ніж за десять днів, а у разі розгляду справи про видачу обмежувального припису - не пізніше 24 годин до дати відповідного судового засідання. З опублікуванням оголошення про виклик особа вважається повідомленою про дату, час і місце розгляду справи.

Іноді виникають ситуації, коли особа не отримує такого повідомлення, а тому і гадки не має, що є фігурантом судової справи.

Причини на це можуть бути різними: адресат не отримав листа, не повідомив суд про зміну місця проживання чи перебування, а лист надійшов за місцем реєстрації.

«Зверніть увагу: навіть якщо ви відмовились від повістки у поштаря чи вас не виявлено за місцем проживання (реєстрації), суд вважатиме, що ви належно повідомлені і може розглядати справу за вашої відсутності», — зазначили в суді.

Щоб не пропустити, а потім не отримати несподіванки у вигляді судового рішення, варто час від часу перевіряти, чи не фігуруєте ви у судовій справі.

Що для цього потрібно зробити:

  • зайти на сайт Судової влади України за посиланням;
  • перейти у поле «Стан розгляду справ», а далі – до розділу «Сторона по справі»;
  • ввести своє прізвище, ім′я, по батькові та натиснути «Пошук».

Якщо ви фігуруєте у певній справі або до вас тільки пред′явлено позов, але суд ще не виніс відповідної ухвали, або ваша справа вже розглянута - інформація буде відображена у виді таблиці з усією детальною інформацією.

  • Якщо ви виявили своє прізвище на сайті Судової влади України і хочете отримувати повідомлення із суду, варто обрати один із варіантів:
  • звернутися у найближче відділення «Укрпошти» із заявою на оформлення переадресації відправлень з місця прописки на актуальне місце проживання;
  • надіслати чи особисто подати до суду заяву із зазначенням фактичного місця проживання та просити суд та учасників процесу надсилати саме туди всю необхідну кореспонденцію;
  • зареєструватись у підсистемі електронний суд на сайті, створити там офіційну електронну адресу (електронний кабінет). Суд надсилатиме туди в електронній формі будь-які документи у справах, в яких ви берете участь.

Якщо учасник судового процесу є користувачем мобільного застосунку «Дія», тоді повідомлення з інформацією про назву та адресу суду, дату та час судового засідання, а також номер справи, суть спору та сторони у справі надходитимуть туди. Переглянути інформацію можна у розділі «Послуги – Судові справи».

Якщо на той момент, коли ви дізнались про справу, вже є рішення суду, його можна оскаржити. Якщо ж справа ще перебуває на розгляді, ви маєте право дізнатись, коли буде наступне засідання, прийти на нього і повідомити суду, що ви раніше не були повідомлені про місце, дату та час, тому й не були присутні.

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