Иногда возникают ситуации, когда лицо не получает такого сообщения, а потому и не предполагает, что является фигурантом судебного дела.

Стало известно, как узнать о судебном деле, если вам о нем не сообщили. Разъяснение предоставил Баштанский районный суд Николаевской области.

Если вы являетесь участником судебного дела в гражданском процессе, суд должен сообщить вам об этом и вызвать повесткой - это предусмотрено ст. 128 Гражданского процессуального кодекса Украины.

Согласно гражданско-процессуальным нормам суд направляет копии искового заявления ответчикам и третьим лицам по месту регистрации. Если зарегистрированное место жительства (нахождение), местонахождение или место работы ответчика, третьего лица или свидетеля, а также заинтересованного лица по делам о выдаче ограничительного предписания неизвестны, такие лица вызываются в суд через объявление на официальном веб-сайте судебной власти Украины. Такое объявление размещается не позднее десяти дней, а в случае рассмотрения дела о выдаче ограничительного предписания - не позднее 24 часов до даты соответствующего судебного заседания. С опубликованием объявления о вызове лицо считается уведомленным о дате, времени и месте рассмотрения дела.

Иногда возникают ситуации, когда лицо не получает такого сообщения, а потому и не предполагает, что является фигурантом судебного дела.

Причины могут быть разными: адресат не получил письмо, не сообщил суд об изменении места жительства или пребывания, а письмо поступило по месту регистрации.

«Обратите внимание: даже если вы отказались от повестки у почтальона или вас не обнаружено по месту жительства (регистрации), суд сочтет, что вы должным образом уведомлены и может рассматривать дело в ваше отсутствие», — отметили в суде.

Чтобы не пропустить, а затем не получить неожиданности в виде судебного решения, следует время от времени проверять, не фигурируете ли вы по судебному делу.

Что для этого нужно сделать:

зайти на сайт Судебной власти Украины по ссылке;

перейти в поле «Состояние рассмотрения дел», а затем – в раздел «Сторона по делу»;

ввести свою фамилию, имя, отчество и нажать «Поиск».

Если вы фигурируете по определенному делу или к вам только предъявлен иск, но суд еще не вынес соответствующее определение или ваше дело уже рассмотрено - информация будет отображена в виде таблицы со всей подробной информацией.

Если вы обнаружили свою фамилию на сайте Судебной власти Украины и хотите получать уведомления из суда, следует выбрать один из вариантов:

обратиться в ближайшее отделение "Укрпочты" с заявлением на оформление переадресации отправлений с места прописки на актуальное место жительства;

отправить или лично подать в суд заявление с указанием фактического места жительства и просить суд и участников процесса посылать именно туда всю необходимую корреспонденцию;

зарегистрироваться в подсистеме электронный суд на сайте, создать там официальный электронный адрес (электронный кабинет). Суд присылает туда в электронной форме любые документы по делам, в которых вы участвуете.

Если участник судебного процесса является пользователем мобильного приложения «Дія», тогда сообщения с информацией о названии и адресе суда, дате и времени судебного заседания, а также номер дела, суть спора и стороны по делу будут поступать туда. Дополнительную информацию можно найти в разделе «Услуги – Судебные дела».

Если к тому моменту, когда вы узнали о деле, уже есть решение суда, его можно обжаловать. Если дело еще находится на рассмотрении, вы имеете право узнать, когда будет следующее заседание, прийти на него и сообщить суду, что вы ранее не были уведомлены о месте, дате и времени, поэтому и не присутствовали.

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