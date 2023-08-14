Кабмин внес изменения в порядки регистрации авто и выдачи водительских удостоверений

Проверка сведений о лице-владельце и транспортном средстве может производиться автоматически.

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Опубликовано постановление Кабинета Министров от 8 августа 2023 г. № 833 относительно автоматического осуществления проверок сведений, необходимых для допуска лица к управлению транспортными средствами, оформлению, выдаче водительских удостоверений, регистрационных документов и номерных знаков на транспортные средства, а также способу их получения.

В частности, в Положении о порядке выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами, утвержденном постановлением КМУ от 8 мая 1993 г. №340 определяется, что при наличии технической возможности по электронному информационному взаимодействию между МВД и субъектами электронного взаимодействия проверка сведений о лице производится автоматически средствами центральной подсистемы единой информационной системы МВД или системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов.

Для выдачи, обмена, возвращения водительского удостоверения территориальными сервисными центрами МВД, сдачи в них теоретического и практического экзаменов осуществляется фотографирование лица в случае отсутствия в Едином государственном реестре МВД оцифрованного образа лица данного лица, после чего в Единый государственный реестр МВД вносится оцифрованный образ лица вместе со сведениями о нем.

Для оформления, персонализации, возврата, обмена, выдачи водительского удостоверения (в частности в электронной форме без изготовления его на бланке) лицо дает согласие владельцам персональных данных, обрабатываемых в государственных реестрах, базах данных, доступ к которым имеет МВД, на передачу в территориальные сервисные центров МВД информации (сведений, данных) в объемах и по содержанию, необходимых для предоставления соответствующих услуг или осуществления других полномочий в соответствии с настоящим Положением, с соблюдением требований законодательства о защите персональных данных, защите информации в информационно-коммуникационных системах, об электронных доверительных услугах, электронный документооборот и порядки электронного информационного взаимодействия.

Также определено, что решение суда о лишении права на управление транспортными средствами, вступившее в законную силу, в течение трех рабочих дней с момента его получения/вынесения направляется должностным лицом Национальной полиции в территориальный сервисный центр МВД по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства (пребывания) лица , указанного в настоящем решении. Доступ к судебным решениям в условиях технической реализации может обеспечиваться путем электронного информационного взаимодействия между Единым государственным реестром судебных решений и Единым государственным реестром МВД.

При возвращении водительского удостоверения (в том числе полученного впервые) работник территориального сервисного центра МВД проверяет сведения о лице, лишенном права на управление транспортным средством, по Единому государственному реестру МВД (в том числе о наличии в нем сведений о сдаче теоретического и практического экзаменов в предусмотренных этим пунктом случаях), Единым государственным демографическим реестром, соответствующими базами данных и государственными реестрами в отношении лиц, находящихся в розыске, а также лиц, лишенных права на управление транспортными средствами или временно ограниченных в этом праве.

При наличии технической возможности электронного информационного взаимодействия между МВД и субъектами электронного взаимодействия такая проверка сведений о лице, лишенном права на управление транспортным средством, проводится автоматически средствами центральной подсистемы единой информационной системы МВД или системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов.

Водительское удостоверение, изготовленное на бланке, оформленное средствами электронного кабинета водителя или Портала Дія, по желанию лица и за дополнительную плату может быть получено с использованием средств и объектов назначенного оператора почтовой связи, в частности курьером, путем предоставления услуг почтовой связи. Деятельность, связанная с доставкой лицу водительского удостоверения, обеспечивается для удовлетворения государственных нужд назначенным оператором почтовой связи на договорных началах с территориальными сервисными центрами МВД или администратором единой информационной системы МВД.

Во время выдачи национального водительского удостоверения работник территориального сервисного центра МВД проверяет сведения о владельце водительского удостоверения иностранного государства по Единому государственному реестру МВД, Единому государственному демографическому реестру, соответствующими базами данных и государственным реестрам в отношении лиц, находящихся в розыске, а также лиц, лишенных права на управление транспортными средствами или временно ограниченными в этом праве.

При наличии технической возможности по электронному информационному взаимодействию между МВД и субъектами электронного взаимодействия такая проверка сведений о владельце водительского удостоверения иностранного государства проводится автоматически средствами центральной подсистемы единой информационной системы МВД или системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов.

В Порядке государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов, утвержденном постановлением КМУ от 7 сентября 1998 г. № 1388 определяется, что для государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета транспортного средства, оформления и выдачи регистрационных документов (в том числе по желанию заявителя в электронной форме без изготовления их на бланке) и присвоения буквенно-цифровой комбинации номерных знаков с их выдачей или без таковой владелец такого транспортного средства или его уполномоченный представитель дают согласие владельцам персональных данных, обрабатываемых в государственных реестрах, базах данных, доступ к которым имеет МВД, на передачу в территориальные сервисные центры МВД информации (сведения, данные) в объемах и по содержанию, необходимых для предоставления соответствующих услуг или осуществления других полномочий в соответствии с настоящим Порядком, в частности для проверки представленных сведений, с соблюдением требований законодательства о защите персональных данных, защите информации в информационно-коммуникационных системах, электронных доверительных услугах, электронном документообороте и порядков электронного информационного взаимодействия

Заявление в электронной форме, поданное через электронный кабинет водителя или средствами Портала Дія, рассматривается в срок до 5 рабочих дней с момента его поступления.

При наличии технической возможности электронного информационного взаимодействия между МВД и субъектами электронного взаимодействия такая проверка сведений о лице-собственнике и транспортном средстве проводится автоматически средствами центральной подсистемы единой информационной системы МВД или системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов.

Свидетельство о регистрации транспортного средства, изготовленное на бланке, оформленное средствами электронного кабинета водителя или Портала Дія, и номерные знаки (в случае их выдачи) по желанию лица и за дополнительную плату могут быть получены с использованием средств и объектов назначенного оператора почтовой связи, в частности курьером, путем предоставления услуг почтовой связи. Деятельность, связанная с доставкой лицу свидетельства о регистрации транспортного средства и номерных знаков, обеспечивается для удовлетворения государственных нужд назначенным оператором почтовой связи на договорных началах с сервисными центрами МВД или администратором единой информационной системы МВД.

Автор: Наталя Мамченко

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