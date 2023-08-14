Кабмін вніс зміни до порядків реєстрації авто та видачі посвідчень водія

Перевірка відомостей про особу-власника та транспортний засіб може проводитися автоматично.

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Опубліковано постанову Кабінету Міністрів від 8 серпня 2023 р. № 833 щодо автоматичного здійснення перевірок відомостей, необхідних для допуску особи до керування транспортними засобами, оформлення, видачі посвідчень водія, реєстраційних документів і номерних знаків на транспортні засоби, а також способу їх отримання.

Зокрема, у Положенні про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженому постановою КМУ від 8 травня 1993 р. №340 визначається, що за наявності технічної можливості щодо електронної інформаційної взаємодії між МВС та суб’єктами електронної взаємодії перевірка відомостей про особу проводиться автоматично засобами центральної підсистеми єдиної інформаційної системи МВС або системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

Для видачі, обміну, повернення посвідчення водія територіальними сервісними центрами МВС, складання в них теоретичного і практичного іспитів здійснюється фотографування обличчя особи в разі відсутності в Єдиному державному реєстрі МВС відцифрованого образу обличчя цієї особи, після чого до Єдиного державного реєстру МВС вноситься відцифрований образ обличчя особи разом із відомостями про неї.

Для оформлення, персоналізації, повернення, обміну, видачі посвідчення водія (зокрема в електронній формі без виготовлення його на бланку) особа надає згоду володільцям персональних даних, які обробляються в державних реєстрах, базах даних, доступ до яких має МВС, на передачу до територіальних сервісних центрів МВС інформації (відомостей, даних) в обсягах і за змістом, необхідних для надання відповідних послуг або здійснення інших повноважень відповідно до цього Положення, із дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних, захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах, про електронні довірчі послуги, електронний документообіг та порядків електронної інформаційної взаємодії.

Також визначено, що рішення суду про позбавлення права на керування транспортними засобами, яке набрало законної сили, протягом трьох робочих днів із моменту його отримання/винесення надсилається посадовою особою Національної поліції до територіального сервісного центру МВС за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) особи, зазначеної в цьому рішенні. Доступ до судових рішень за умов технічної реалізації може забезпечуватися шляхом електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром судових рішень і Єдиним державним реєстром МВС.

Під час повернення посвідчення водія (зокрема отриманого вперше) працівник територіального сервісного центру МВС перевіряє відомості про особу, позбавлену права на керування транспортним засобом, за Єдиним державним реєстром МВС (зокрема щодо наявності в ньому відомостей про складення теоретичного і практичного іспитів у передбачених цим пунктом випадках), Єдиним державним демографічним реєстром, відповідними базами даних та державними реєстрами щодо осіб, які перебувають у розшуку, а також осіб, позбавлених права на керування транспортними засобами або тимчасово обмежених у цьому праві.

За наявності технічної можливості щодо електронної інформаційної взаємодії між МВС та суб’єктами електронної взаємодії така перевірка відомостей про особу, позбавлену права на керування транспортним засобом, проводиться автоматично засобами центральної підсистеми єдиної інформаційної системи МВС або системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

Посвідчення водія, виготовлене на бланку, оформлене засобами електронного кабінету водія або Порталу Дія, за бажанням особи та за додаткову плату може бути отримано із використанням засобів та об’єктів призначеного оператора поштового зв’язку, зокрема кур’єром, шляхом надання послуг поштового зв’язку. Діяльність, пов’язана із доставкою особі посвідчення водія, забезпечується для задоволення державних потреб призначеним оператором поштового зв’язку на договірних засадах із територіальними сервісними центрами МВС або адміністратором єдиної інформаційної системи МВС.

Під час видачі національного посвідчення водія працівник територіального сервісного центру МВС перевіряє відомості про власника посвідчення водія іноземної держави за Єдиним державним реєстром МВС, Єдиним державним демографічним реєстром, відповідними базами даних та державними реєстрами щодо осіб, які перебувають у розшуку, а також осіб, позбавлених права на керування транспортними засобами або тимчасово обмежених у цьому праві.

За наявності технічної можливості щодо електронної інформаційної взаємодії між МВС та суб’єктами електронної взаємодії така перевірка відомостей про власника посвідчення водія іноземної держави проводиться автоматично засобами центральної підсистеми єдиної інформаційної системи МВС або системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

У Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженому постановою КМУ від 7 вересня 1998 р. № 1388 визначається, що для державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортного засобу, оформлення та видачі реєстраційних документів (зокрема за бажанням заявника в електронній формі без виготовлення їх на бланку) і присвоєння буквено-цифрової комбінації номерних знаків з їх видачею або без такої власник такого транспортного засобу або його уповноважений представник надають згоду володільцям персональних даних, які обробляються в державних реєстрах, базах даних, доступ до яких має МВС, на передачу до територіальних сервісних центрів МВС інформації (відомостей, даних) в обсягах і за змістом, необхідних для надання відповідних послуг або здійснення інших повноважень відповідно до цього Порядку, зокрема для перевірки поданих відомостей, із дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних, захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах, про електронні довірчі послуги, електронний документообіг та порядків електронної інформаційної взаємодії.

Заява в електронній формі, подана через електронний кабінет водія або засобами Порталу Дія, розглядається у строк до 5 робочих днів із моменту її надходження.

За наявності технічної можливості щодо електронної інформаційної взаємодії між МВС та суб’єктами електронної взаємодії така перевірка відомостей про особу-власника та транспортний засіб проводиться автоматично засобами центральної підсистеми єдиної інформаційної системи МВС або системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, виготовлене на бланку, оформлене засобами електронного кабінету водія або Порталу Дія, і номерні знаки (у разі їх видачі) за бажанням особи та за додаткову плату можуть бути отримані із використанням засобів та об’єктів призначеного оператора поштового зв’язку, зокрема кур’єром, шляхом надання послуг поштового зв’язку. Діяльність, пов’язана із доставкою особі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу і номерних знаків, забезпечується для задоволення державних потреб призначеним оператором поштового зв’язку на договірних засадах із сервісними центрами МВС або адміністратором єдиної інформаційної системи МВС.

Автор: Наталя Мамченко

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