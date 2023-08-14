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Україна розглядає питання призупинення дії безвізу з Ізраїлем: посол назвав дві причини

19:58, 14 серпня 2023
Однією з причин є зростання відмов у вʼїзді в Ізраїль українцям.
Україна розглядає питання призупинення дії безвізу з Ізраїлем: посол назвав дві причини

Україна розглядає питання призупинення безвізового реживу з Ізраїлем із двох причин. Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в інтервʼю Радіо Свобода.

Перша причина – складність гарантувати безпеку паломникам, які збираються до Умані. Так, до України для святкування Рош га-Шана цьогоріч планують прибути близько 20 тисяч паломників.

«Ми говоримо, що ми не можемо убезпечити від ракет і дронів. Нам, вибачте, не вистачає (засобів ППО – ред.) для забезпечення безпеки своїх міст. Посольство наполягає на тому, що якщо ви (Ізраїль – ред.) з якихось причин не хочете виділяти засоби ППО, продавати їх для того, щоб захистити цивільних українських громадян, можливо, ви хочете захистити своїх», - сказав дипломат.

Він наголосив, що захист паломників відволікає величезну кількість держслужбовців від питань, пов'язаних із викликами воєнного часу.

«Мова не йде про скасування (безвізового режиму – ред.). Розглядалося питання щодо призупинення. Тобто міжурядову угоду ніхто не збирався скасовувати», - сказав Корнійчук.

Другою причиною, з якої влада розглядає питання призупинення дії безвізу, є зростання відмов у вʼїзді в Ізраїль українцям.

За словами посла, в будь-якого громадянина, який приїхав до Ізраїлю з українським паспортом, відбирають документ, змушують очікувати на співбесіду в окремій кімнаті щонайменше 5-10 годин, а потім 10% громадян України розвертають і депортують без пояснення причин. Дипломат підкреслив, що минулого року статистика відмов у вʼїзді була 2-4%, і цього року вона зросла до 10%.

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