У Німеччині помер чоловік, якого вдарила блискавка у садку туристичного ресторану

Зазначається, що це сталося в момент, коли 35-річний чоловік сидів під деревом у пивному садку туристичного ресторану.

Джерело фото: Sascha Baumann / all4foto.de

У Німеччині від отриманих травм помер чоловік після того, як у місті Унтерензінген, що поблизу Штутгарта, його вдарила блискавка.

Про це, як пише «Європейська правда», інформує «Deutsche Presse-Agentur» за інформацією поліції.

Зазначається, що це сталося в момент, коли 35-річний чоловік сидів під деревом у пивному садку туристичного ресторану.

Правоохоронці стверджують, що більшість відвідувачів ресторану кинулися шукати укриття, а близько 15 осіб знайшли притулок у барі, коли гроза наблизилася, однак шестеро людей все ще сиділи за пивним столом під деревом, коли вдарила блискавка.

Кілька будинків у південно-західній землі Баден-Вюртемберг, де знаходиться Унтерензінген, також постраждали від удару блискавки.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.