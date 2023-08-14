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  1. У світі

У Німеччині помер чоловік, якого вдарила блискавка у садку туристичного ресторану

19:42, 14 серпня 2023
Зазначається, що це сталося в момент, коли 35-річний чоловік сидів під деревом у пивному садку туристичного ресторану.
У Німеччині помер чоловік, якого вдарила блискавка у садку туристичного ресторану
Джерело фото: Sascha Baumann / all4foto.de

У Німеччині від отриманих травм помер чоловік після того, як у місті Унтерензінген, що поблизу Штутгарта, його вдарила блискавка.

Про це, як пише «Європейська правда», інформує «Deutsche Presse-Agentur» за інформацією поліції.

Зазначається, що це сталося в момент, коли 35-річний чоловік сидів під деревом у пивному садку туристичного ресторану.

Правоохоронці стверджують, що більшість відвідувачів ресторану кинулися шукати укриття, а близько 15 осіб знайшли притулок у барі, коли гроза наблизилася, однак шестеро людей все ще сиділи за пивним столом під деревом, коли вдарила блискавка.

Кілька будинків у південно-західній землі Баден-Вюртемберг, де знаходиться Унтерензінген, також постраждали від удару блискавки.

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