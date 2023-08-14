В Германии умер мужчина, которого ударила молния в саду туристического ресторана

В Германии от полученных травм умер мужчина после того, как в городе Унтерензинген, близ Штутгарта, его ударила молния.
Об этом, как пишет «Европейская правда», информирует «Deutsche Presse-Agentur» по информации полиции.
Отмечается, что это произошло в момент, когда 35-летний мужчина сидел под деревом в пивном саду туристического ресторана.
Правоохранители утверждают, что большинство посетителей ресторана бросились искать укрытие, а около 15 человек нашли приют в баре, когда гроза приблизилась, однако шесть человек все еще сидели за пивным столом под деревом, когда ударила молния.
Несколько домов в юго-западной земле Баден-Вюртемберг, где находится Унтерензинген, также пострадали от удара молнии.
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