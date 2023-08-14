Принял 27 решений о незаконном выводе земель в частную собственность: сообщено о подозрении судье из Житомирской области

По данным следствия, судья действовал в пользу преступной группировки, которая наладила мошенническую схему завладения землями.

Сообщено о подозрении судье одного из районных судов в Житомирской области, который принял 27 судебных решений о незаконном выведении земель в частную собственность. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Подозреваемому инкриминировано пособничество в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупных размерах, и служебный подлог официальных документов (ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

«По данным следствия, судья действовал в пользу преступной группировки, которая наладила мошенническую схему завладения землями. При его пособничестве по пользованию Чудновской городской и Ольшанской сельской ОТГ Житомирского района незаконно выведено 32 земельных участка.

В общей сложности из владения общин выбыло почти 100 га земель стоимостью более 2 млн грн.

Подозреваемый систематически принимал судебные решения о противоправном обретении лицами права собственности на землю. В частности, это были лженаследники и граждане, которые не имели отношения к коллективным сельхозпредприятиям и претендовали на паи как бывшие работники соцсферы.

Пакеты документов готовили в суд участники организованной группы. В ее составе – начальник подразделения по предотвращению и выявлению коррупции Житомирского пограничного отряда, директор и юрист местного агропредприятия», — говорится в сообщении.

Установлено, что судья вынес 27 судебных решений в их пользу. На основании таких решений организаторы незаконных сделок от имени подставных лиц регистрировали право собственности на землю. Затем перерегистрировались на директора агропредприятия или его близких родственников.

Решается вопрос об избрании судьи меры пресечения.

На незаконно приобретенные в собственность земельные участки наложен арест. Областная прокуратура обжаловала все постановленные судьей решения в апелляционной инстанции.

Известно, что троим участникам организованной группы поставлено в известность о подозрении в мошенническом завладении землей в июле 2023 года.

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