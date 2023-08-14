Ухвалив 27 рішень про незаконне виведення земель у приватну власність: повідомлено про підозру судді з Житомирщини

За даними слідства, суддя діяв на користь злочинного угруповання, яке налагодило шахрайську схему заволодіння землями.

Повідомлено про підозру судді одного з районних судів на Житомирщині, який ухвалив 27 судових рішень про незаконне виведення земель у приватну власність. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Підозрюваному інкриміновано пособництво у шахрайстві, вчиненому організованою групою в особливо великих розмірах, та службовому підробленні офіційних документів (ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України).

«За даними слідства, суддя діяв на користь злочинного угруповання, яке налагодило шахрайську схему заволодіння землями. За його пособництва з користування Чуднівської міської та Вільшанської сільської ОТГ Житомирського району незаконно виведено 32 земельні ділянки.

Загалом із володіння громад вибуло майже 100 га земель вартістю понад 2 млн грн.

Підозрюваний систематично ухвалював судові рішення про протиправне набуття особами права власності на землю. Зокрема, це були лжеспадкоємці та громадяни, які не мали відношення до колективних сільгосппідприємств та претендували на паї як колишні працівники соцсфери.

Пакети документів готували до суду учасники організованої групи. У її складі – начальник підрозділу із запобігання і виявлення корупції Житомирського прикордонного загону, директор та юристка місцевого агропідприємства», — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що суддя виніс 27 судових рішень на їхню користь. На підставі таких рішень організатори незаконних оборудок від імені підставних осіб реєстрували право власності на землю. Потім перереєстровували на директора агропідприємства або його близьких родичів.

Наразі вирішується питання щодо обрання судді запобіжного заходу.

На незаконно набуті у власність земельні ділянки накладено арешт. Обласна прокуратура оскаржила усі постановлені суддею рішення в апеляційній інстанції.

Відомо, що трьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру в шахрайському заволодінні землею у липні 2023 року.

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