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Нові прокурори громад – як їх будуть призначати та для чого вони потрібні

14:55, 14 серпня 2023
В прокуратурах всіх рівнів з’явиться новий підрозділ з новими посадами.
Нові прокурори громад – як їх будуть призначати та для чого вони потрібні
Джерело фото: Офіс Генерального прокурора

Генеральний прокурор Андрій Костін днями повідомив про те, що в органах прокуратури з’являться нові «Прокурори Громади».

Як додатково зазначили в Офісі Генпрокурора, на посади прокурорів громад будуть призначати вже діючих прокурорів, однак спочатку вони ще мають пройти додаткове навчання.

Згідно із затвердженою 11 серпня 2023 року Концепцією взаємодії органів прокуратури з громадами («прокурори громади»), у складі Офісу Генпрокурора буде створено підрозділ, який власне буде відповідати за управління, координацію та реалізацію Концепції.

В прокуратурах, які працюють «на місцях» (спочатку пілотний проект планують реалізувати у трьох областях), будуть визначені прокурори, які пройдуть відповідне навчання та тренінги. Частину свого робочого часу вони приділятимуть здійсненню заходів щодо діяльності саме як «прокурорів громад».

Прокурори, задіяні в проекті «прокурори громад», у взаємодії з Офісом Генпрокуратури розроблять плани заходів для реалізації Концепції.

При відборі прокурорів, які працюватимуть над реалізацією проекту, пріоритет буде надаватися прокурорам, які «володіють особливостями роботи з вразливими категоріями населення, потерпілими, свідками», а також прокурорам, які розуміють проблеми взаємодії як з державними органами, так і неурядовими організаціями.

Окрім цього, майбутні прокурори громад повинні мати «високий рівень комунікативних та управлінських навичок» та уміння «вести переговори і працювати в команді».

Пропонується, що прокурори громад будуть діяти на рівні як Офісу Генпрокурора, так і на рівні обласних і окружних прокуратур.

Основними завданнями прокурорів громад, судячи з тексту Концепції, будуть наступні: 

  1. Запобігання злочинності, передусім шляхом аналізу та впливу на середовище, у якому найчастіше скоюються протиправні діяння.
  2. Спрямування зусиль на виправлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення уперше, а також неповнолітніх правопорушників.
  3. Підтримка рівних умов для ведення бізнесу в громадах, захист від безпідставного та необґрунтованого втручання у здійснення господарської діяльності.
  4. Збір інформації про потреби і запити громади.
  5. Аналіз причин злочинності, вдосконалення шляхів протидії злочинам.
  6. Розробка комплексних механізмів для посилення безпеки громади спільно з місцевою владою, поліцією та іншими зацікавленими органами чи організаціями.
  7. Взаємодія з громадськими організаціями та медіа.

На думку Офісу Генпрокурора, прокурори громади зможуть «посилити безпеку в громадах» і, як наслідок, зможуть «підвищити якість життя її мешканців».

В цілому ж, на думку Офісу Генпрокурора, це допоможе «не лише долати наслідки злочинності», а й «викорінювати її причини».

З повним текстом Концепції «прокурорів громад», можна ознайомитися нижче.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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